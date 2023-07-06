يورو تحت 21 - إسبانيا تعاقب أوكرانيا بخماسية وتضرب موعدا ناريا للثأر من إنجلترا في النهائي
الخميس، 06 يوليه 2023 - 00:55
كتب : FilGoal
ضرب منتخب إسبانيا موعدا ناريا في نهائي أوروبا تحت 21 عاما أمام إنجلترا بعد اكتساح أوكرانيا بخماسية.
البطولة التي تقام في جورجيا ورومانيا ستشهد المباراة النهائية يوم الأحد 8 يوليو في باتومي عاصمة جورجيا.
وعاقب اللاروخا نظيره الأوكراني بالفوز 5-1 بعد التأخر المبكر في اللقاء.
وتقدم منتخب أوكرانيا بهدف مبكر في الدقيقة 13 عن طريق أرتيم بوندارينكو الذي حوّل عرضية أرضية من ميخايلو مودريك في الشباك.
تقدم مبكّر للمنتخب الأوكراني#بطولة_أوروبا_تحت_21_سنة#U21EURO pic.twitter.com/Yu4gD870zZ— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 5, 2023
رد إسبانيا جاء قاسيا بخمسة أهداف متتالية جاءت في الدقائق 17 عن طريق أبيل رويز بعدما راوغ ثنائي دفاع الفريق والحارس داخل منطقة الجزاء.
المنتخب الإسباني يعادل سريعاً#بطولة_أوروبا_تحت_21_سنة#U21EURO pic.twitter.com/PaLAAkU6HC— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 5, 2023
وأضاف أويهان سانشيت الهدف الثاني في الدقيقة 24 بتسديدة صاروخية أرضية.
المنتخب الإسباني يضاعف النتيجة#بطولة_أوروبا_تحت_21_سنة#U21EURO pic.twitter.com/mx3KHybbzd— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 5, 2023
وفي الدقيقة 54 سجل أنطونيو بلانكو الهدف الثالث بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء.
وتسديدات اللاروخا تواصلت فعزز إيمار أوروز النتيجة بالهدف الرابع في الدقيقة 68.
واختتم سيرخيو جوميز النتيجة بالهدف الخامس في الدقيقة 78 بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.
ووصل منتخب إسبانيا للنهائي الخامس بين آخر 7 نسخ حيث حقق اللقب خلالها 3 مرات.
ويمتلك منتخب إسبانيا فرصة تحقيق اللقب السادس والانفراد بالصدارة وفض الشراكة عن إيطاليا التي تمتلك 5 ألقاب.
وتأهل من قبله منتخب إنجلترا بفوزه بنتيجة 3-0 عن طريق أهداف الثلاثي: مورجان جيبس وايت وكول بالمر وكاميرون آرشر.
ووصل الأسود الثلاثية للنهائي لأول مرة منذ 2009 وحينها خسروا من ألمانيا بنتيجة 4-0.
يذكر أن كلا المنتخبين التقيا من قبل في نهائي نسخة 1984 وتوج الأسود الثلاثة باللقب بالفوز 3-0 في مجموع المباراتين.