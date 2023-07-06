يورو تحت 21 - إسبانيا تعاقب أوكرانيا بخماسية وتضرب موعدا ناريا للثأر من إنجلترا في النهائي

ضرب منتخب إسبانيا موعدا ناريا في نهائي أوروبا تحت 21 عاما أمام إنجلترا بعد اكتساح أوكرانيا بخماسية.

البطولة التي تقام في جورجيا ورومانيا ستشهد المباراة النهائية يوم الأحد 8 يوليو في باتومي عاصمة جورجيا.

وعاقب اللاروخا نظيره الأوكراني بالفوز 5-1 بعد التأخر المبكر في اللقاء.

وتقدم منتخب أوكرانيا بهدف مبكر في الدقيقة 13 عن طريق أرتيم بوندارينكو الذي حوّل عرضية أرضية من ميخايلو مودريك في الشباك.

رد إسبانيا جاء قاسيا بخمسة أهداف متتالية جاءت في الدقائق 17 عن طريق أبيل رويز بعدما راوغ ثنائي دفاع الفريق والحارس داخل منطقة الجزاء.

وأضاف أويهان سانشيت الهدف الثاني في الدقيقة 24 بتسديدة صاروخية أرضية.

وفي الدقيقة 54 سجل أنطونيو بلانكو الهدف الثالث بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء.

وتسديدات اللاروخا تواصلت فعزز إيمار أوروز النتيجة بالهدف الرابع في الدقيقة 68.

واختتم سيرخيو جوميز النتيجة بالهدف الخامس في الدقيقة 78 بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

ووصل منتخب إسبانيا للنهائي الخامس بين آخر 7 نسخ حيث حقق اللقب خلالها 3 مرات.

ويمتلك منتخب إسبانيا فرصة تحقيق اللقب السادس والانفراد بالصدارة وفض الشراكة عن إيطاليا التي تمتلك 5 ألقاب.

وتأهل من قبله منتخب إنجلترا بفوزه بنتيجة 3-0 عن طريق أهداف الثلاثي: مورجان جيبس وايت وكول بالمر وكاميرون آرشر.

ووصل الأسود الثلاثية للنهائي لأول مرة منذ 2009 وحينها خسروا من ألمانيا بنتيجة 4-0.

يذكر أن كلا المنتخبين التقيا من قبل في نهائي نسخة 1984 وتوج الأسود الثلاثة باللقب بالفوز 3-0 في مجموع المباراتين.