طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة خالد عبد الفتاح.. وموقفه من التدريبات

أوضح أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي تفاصيل إصابة خالد عبد الفتاح وموقفه من خوض تدريبات الفريق.

وخرج عبد الفتاح في الدقيقة 83 بسبب الإصابة وعوضه محمد هاني.

وقال أبو عبلة عبر موقع النادي: "خالد عبد الفتاح سينتظم بشكل طبيعي في مران الفريق الخميس".

وأضاف "جاء ذلك بعدما تم فحص اللاعب عقب مباراة الإسماعيلي والتأكد من سلامته وجاهزيته للمشاركة في التدريبات".

وأوضح "عبد الفتاح شعر بثقل خفيف في عضلة السمانة، وتم فحصه والتأكد من جاهزيته للمشاركة في التدريبات".

ووصل الأهلي إلى النقطة 72 في صدارة الترتيب بفارق 5 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، ولا يزال يتبقى للأحمر 3 مباريات مؤجلة.

بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة 34 في المركز الـ13.

وسجل هدف فوز الأهلي بيرسي تاو في الشوط الثاني.

ووصل الأهلي إلى المباراة العاشرة على التوالي دون أن يتلقى أي أهداف في الدوري المصري، وحقق 9 انتصارات وتعادل وحيد.