الجمل: لم نستثمر الفرص التي سنحت لنا.. والمباراة صفحة لابد أن نطويها

أوضح حمزة الجمل المدير الفني لـ الإسماعيلي أن فريقه حظى بفرص جيدة أمام الأهلي وأنه لا يريد التفكير في السلبيات قبل آخر مواجهتين بالمسابقة.

وخسر الإسماعيلي من الأهلي بهدف دون مقابل في لقاء مؤجل من الدوري المصري من الجولة 18.

وقال الجمل لأون تايم سبورتس: "كان يهمنا تحقيق نتيجة إيجابية وتجهزنا للمباراة فنيا وذهنيا ونفسيا، لكن الأهلي كان يلعب بدون ضغوط وسط جمهوره وملعبه".

وأضاف "لاعبو الفريق ظهروا بشكل جيد وحظينا بفرص كثيرة، وفقدنا الكرة كثيرا في الثلث الهجومي في الشوط الأول، ثم تحسن الأداء في الشوط الثاني".

وأردف "هناك ضغوط على اللاعبين وأدوا بروح وتنظيم جيد، ولم نستثمر الفرص التي سنحت لنا بشكل جيد".

وأكمل "تلك المباراة صفحة لابد أن نطويها، ولدينا مباراة قادمة مع الداخلية نريد تحقيق نتيجة إيجابية خلالها".

وأتم "المباريات في غاية الصعوبة وسنتفقد باهر المحمدي في المباراة المقبلة بسبب الحصول على بطاقة صفراء ضد الأهلي، حذرنا أكثر من مرة والموجود سيؤدي ولا نريد التفكير في السلبيات".

وتحصل باهر المحمدي على بطاقة صفراء أمام الأهلي سيغيب على إثرها عن اللقاء المقبل ضد الداخلية.

بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة 34 في المركز الـ13.

وإليكم ترتيب النصف الثاني من جدول الدوري المصري:

10- سموحة: 36 نقطة

11- البنك الأهلي: 35 نقطة

12- سيراميكا كليوباترا: 34 نقطة

13- الإسماعيلي: 34 نقطة

14- طلائع الجيش: 33 نقطة

15- أسوان: 33 نقطة

16- الداخلية: 32 نقطة

17- غزل المحلة: 32 نقطة

18- حرس الحدود: 21 نقطة (هبط رسميا)

سموحة نجى حسابيا بشكل رسمي رغم أن الفارق 4 نقاط فقط، إذ يستحيل أن تؤدي مجموعة النتائج في ظل المواجهات المباشرة إلى تراجعه حتى المركز السادس عشر.

أما البنك الأهلي فهو الأوفر حظا في اللحاق به لابتعاده عن منطقة الهبوط بفارق 3 نقاط، ولكن ذلك سيتضح أكثر في الجولة المقبلة لأنه سيواجه غزل المحلة السابع عشر.

البؤرة الرئيسية للصراع تضم من المركز الثاني عشر: سيراميكا (34 نقطة) وحتى السابع عشر: المحلة (32 نقطة)، وبينهما الإسماعيلي وطلائع الجيش وأسوان والداخلية.

وإليكم المباريات المتبقية لكل الأطراف:

11- البنك الأهلي: غزل المحلة - فيوتشر

12- سيراميكا كليوباترا: بيراميدز - إنبي

13- الإسماعيلي: الداخلية - الاتحاد السكندري

14- طلائع الجيش: أسوان - بيراميدز

15- أسوان: طلائع الجيش - الداخلية

16- الداخلية: الإسماعيلي - أسوان

17- غزل المحلة: البنك الأهلي - حرس الحدود

المواجهات المباشرة بين الفرق المتصارعة:

الجولة 33:

البنك الأهلي × غزل المحلة

الإسماعيلي × الداخلية

طلائع الجيش × أسوان

الجولة 34:

أسوان × الداخلية