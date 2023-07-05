أداروا القمة من قبل.. في الجول يكشف الرباعي المرشح لتحكيم لقاء الأهلي والزمالك

استقرت لجنة الحكام المصري على القائمة المختصرة لإدارة مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك.

ويلعب الأهلي أمام الزمالك على استاد القاهرة يوم 13 يوليو الجاري في المباراة المؤجلة من الجولة 31 بمسابقة الدوري.

وعلم FilGoal.com أن لجنة الحكام استقرت على أربعة حكام مصريين لإدارة أحدهم لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

وجاءت القائمة المختصرة كالآتي: (محمود البنا - محمد عادل - أمين عمر - إبراهيم نور الدين).

وسبق للرباعي إدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك من قبل.

ويكشف لكم FilGoal.com مباراة القمة التي أدارها الرباعي من قبل:

إبراهيم نور الدين أدار القمة في موسم 2013 - 2014 والتي تغلب فيها الأهلي على الزمالك بهدف دون مقابل في الدورة الرباعية لحسم اللقب.

محمود البنا أدار قمة موسم 2020 - 2021 والتي فاز فيها الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد.

أمين عمر أدار قمة نفس الموسم (20-21) وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل من الأهلي والزمالك.

محمد عادل أدار قمة موسم 2021 - 2022 والتي تغلب فيها الأهلي على الزمالك بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.