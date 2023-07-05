ذا أثليتك: إنتر ميامي واثق من ضم جوردي ألبا

أصبح إنتر ميامي الأمريكي أكثر ثقة في الحصول على خدمات جوردي ألبا في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع برشلونة.

وأشارت شبكة "ذا أثليتك" الموثوقة أن ألبا لم يتوصل لاتفاق نهائي أو يوقع على عقود بعد، لكن النادي الأمريكي متفائل بضم الظهير المخضرم.

وإذا انضم ألبا سيكون ثالث لاعب يشغل قائمة اللاعب المحدد في الفريق بعد ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكيتس.

وانضم ميسي بشكل رسمي لإنتر ميامي ومن المتوقع أن ينضم في 21 يوليو الجاري، فيما ألمح النادي في وقت سابق لضم بوسكيتس.

واللاعب المحدد هو من يتقاضى راتبا أعلى من الحد الأقصى للرواتب في الدوري الأمريكي، ويمتلك كل فريق 3 لاعبين محددين في قائمته.

وارتبط اللاعب من قبل بالانتقال لأحد أندية الدوري السعودي.

الظهير الأيسر خاض 459 مباراة بقميص برشلونة وتوج بلقب الدوري الإسباني 6 مرات ولقب دوري أبطال أوروبا مرة وحيدة.

وبقميص منتخب إسبانيا خاض 93 مباراة دولية وتوج بلقب يورو 2012 ودوري الأمم الأوروبية 2023.

وسبق أن صرّح خورخي ماس رئيس النادي: "نفاوض لاعبان أو 3 للانضمام للفريق، ونتحدث مع جوردي ألبا".

ويتذيل ميامي ترتيب القسم الشرقي برصيد 17 نقطة من 20 مباراة تتبقى 14 مباراة للفريق على نهاية الموسم قبل بدء مرحلة الإقصائيات لتحديد البطل.