مؤتمر كولر: الأهلي سيلعب جيدا بدون حمدي.. وسأكون سعيدا أكثر عندما نسجل كل الفرص

شدد مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي على أن فريقه سيستمر في اللعب بشكل جيد بعد رحيل حمدي فتحي.

وفاز الأهلي على الإسماعيلي بهدف دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة 18 للدوري المصري.

وقال كولر عقب المباراة في المؤتمر الصحفي: "مباراة الإسماعيلي لم تكن سهلة وتوقعت ذلك من قبلها وهذا الأمر تأكد خلال سير المباراة، الشوط الأول صعبنا الأمور على نفسنا وكنا نلعب بتراخي ولا نخترق ولا يوجد تحركات ولكن بين الشوطين تحدثت مع اللاعبين عن ضرورة تغيير الآداء وبالفعل كنا أفضل في الشوط الثاني وسببنا الإزعاج للإسماعيلي والاختراقات كان أكثر".

وأضاف "سجلنا الهدف وفي نهاية المباراة أصابتنا حالة من التسرع تحدث لنا في الكثير من المباريات رغم أننا يجب أن نكون أهدئ لأن هذا الأمر يجعل المنافس يحصل على الكرة ويسبب هجمات مرتدة علينا ويهدد مرمامنا وهذا ما كنا نفتقده في نهاية المباراة وسوف نتحدث عنه لنتحسن في ذلك الجانب".

وواصل "حمدي فتحي كان أحد اللاعبين المهمين في الأهلي وكان له دورا كبيرا معنا طوال الموسم ولكن كل لاعب له دور مستقل عن الآخر وأنا أرى أدوار ومميزات كل لاعب وأوظفها لمصلحة الفريق وقادرين على اللعب بدون بشكل جيد".

وأكمل "الأهلي فريق كبير ويجب أن نبرم صفقات لنستمر في المنافسة والفوز بالألقاب لكننا حتى هذه اللحظة لم نحسم أي صفقة لنتحدث عنها".

وأوضح "التدوير من الأساسيات ونحن نلعب في كل البطولات ولا يصح أن أعتمد على مجموعة محددة من اللاعبين لأن هناك وقت ستنهار فيه اللاعبين بدنيا وذهنيا وفنيا لذلك يجب أن يشارك الجميع".

وشرح "بعد دوري أبطال إفريقيا تأثر اللاعبين ذهنيا وكان هناك حالة تشبع واستهتار ولكن كمدرب يجب أن أخلق الدوافع حتى يقدم كل لاعب أفضل ما لديه وأن يكون هناك تدوير بين اللاعبين ليظهر أي لاعب يشارك بشكل جيد وينفذ طريقة لعب المنظومة لأننا نلعب معا منذ 10 شهور".

واستكمل "الأهلي في الصدارة ونحن أقوى هجوم وأكثر فريق خلق فرص على المرمى لكننا نهدر الكثير من الأهداف وهذا الأمر يحتاج تركيز وشراسة وهدوء أمام المرمى، وجزء ثاني هو التدريب بشكل أكبر ولكن هذا غير متاح لأننا نلعب مباراة كل 3 أيام ولا يوجد أمامنا فرصة لتحسين مستوى اللاعبين في مثل هذه الأمور".

وأكد "نحاول تحسين مستوى اللاعبين أمام المرمى لتقليل عدد الفرص الضائعة ولكن في ظل ضيق الوقت يكون الأمر صعبا".

وأتم تصريحاته "كمدرب أنا سعيد بكم الفرص التي يخلقها الفريق وهذا يوضح العمل الذي ننفذه مع الفريق وكيف نصل للمرمى كثيرا، لكني سأكون سعيد بشكل أكبر عندما نسجل هذه الفرص".