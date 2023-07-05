14 مساهمة.. تاو يعادل أرقامه مع الأهلي للموسم الثاني تواليا

وصل بيرسي تاو لهدفه التاسع مع الأهلي الموسم الجاري في الدوري المصري ليصبح الموسم الأفضل تهديفيا له مع الفريق منذ انضمامه.

وسجل تاو هدف الفوز على الإسماعيلي في لقاء مؤجل من الجولة 18 من الدوري المصري.

وانضم بيرسي تاو قادما من برايتون الإنجليزي في صيف 2021-2023.

وخلال موسم 21-22 خاض 34 مباراة سجل 8 أهداف وصنع 6 في جميع المسابقات، أي ساهم بـ 14 هدفا.

وخلال الموسم الجاري خاض الجنوب إفريقي 34 مباراة سجل 9 وصنع 5 في جميع المسابقات.

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وبذلك عادل تاو مساهماته التهديفية في نفس العدد من المباريات مع الأهلي في الموسمين.

ويمتلك الجناح البالغ 29 عاما فرصة زيادة رصيده التهديفي الموسم الجاري خلال المباريات الـ 6 المتبقية في الدوري المصري وكذلك مباريات كأس مصر.

ويعد موسم 2017-18 الأفضل لتاو في مسيرته على المستوى التهديفي والمساهمات رفقة فريق صنداونز الجنوب إفريقي.

وخلال ذلك الموسم شارك في 38 مباراة سجل خلالها 13 هدفا وصنع 17، أي ساهم بـ 30 هدفا في جميع المسابقات.

ويليه موسم 2018-19 رفقة فريق رويال سان جيلواز البلجيكي.

وخلال ذلك الموسم شارك في 35 مباراة سجل 13 هدفا وصنع 13 مثلها.

ويمتلك الأهلي 6 مباريات متبقية في الدوري جاء كالأتي:

الاتحاد × الأهلي – مؤجل الجولة 21

8 يوليو – 7:00 – استاد برج العرب

الأهلي × الزمالك – مؤجل الجولة 31

13 يوليو – 8:30 – استاد القاهرة

المقاولون العرب × الأهلي – الجولة 34

16 يوليو – 7:00 – استاد المقاولون العرب

الأهلي × حرس الحدود – الجولة 33

19 يوليو – 8:30 – استاد القاهرة

بيراميدز × الأهلي – مؤجل الجولة 28

23 يوليو – 8:30 – استاد الدفاع الجوي

المصري × الأهلي – مؤجل الجولة 30

26 يوليو – 8:30 – استاد برج العرب

الأهلي × الداخلية - ثمن نهائي كأس مصر

30 يوليو - لم يحدد الموعد والملعب بعد