الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد.. والقناة الناقلة
الأربعاء، 05 يوليه 2023 - 22:42
كتب : FilGoal
يواصل الأهلي خوض مبارياته المؤجلة ضمن منافسات الدوري المصري وهذه المرة بمواجهة الاتحاد والمؤجلة من الجولة 21.
وحقق الأهلي الفوز على الإسماعيلي بنتيجة 1-0 في لقاء مؤجل من الجولة 18.
بينما يعاني الاتحاد من النتائج السلبية مؤخرا، حيث تعادل مع حرس الحدود بنتيجة 2-2 في الجولة 32.
ويتصدر الأهلي جدول الترتيب برصيد 72 نقطة من 28 مباراة خاضهم الفريق حتى الآن.
ويحتل الاتحاد المركز السابع برصيد 42 نقطة من 31 مباراة.
موعد المباراة والقنوات الناقلة
تقام المواجهة يوم السبت المقبل الموافق 8 يوليو.
ويستضيف استاد برج العرب اللقاء.
وتنطلق المباراة في الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.
وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.
نرشح لكم
مؤتمر كولر: الأهلي سيلعب جيدا بدون حمدي.. وسأكون سعيدا أكثر عندما نسجل كل الفرص 14 مساهمة.. تاو يعادل أرقامه مع الأهلي للموسم الثاني تواليا الحسم يقترب.. موعد تتويج الأهلي بلقب الدوري خطوة جديدة نحو لقب الدوري.. الأهلي يهزم الإسماعيلي بهدف تاو رئيس الوكرة يكشف مدة تعاقد حمدي فتحي.. وعرض من الخطيب في مباراته رقم 20.. عبد الفتاح يسجل مساهمته الأولى مع الأهلي "لنا عودة" حمدي فتحي يوجه رسالة إلى النادي الأهلي وجماهيره انتهت الدوري المصري - الأهلي (1)-(0) الإسماعيلي.. فوز الأحمر