الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد.. والقناة الناقلة

الأربعاء، 05 يوليه 2023 - 22:42

كتب : FilGoal

الأهلي - الاتحاد السكندري - أفشة - محمود علاء

يواصل الأهلي خوض مبارياته المؤجلة ضمن منافسات الدوري المصري وهذه المرة بمواجهة الاتحاد والمؤجلة من الجولة 21.

وحقق الأهلي الفوز على الإسماعيلي بنتيجة 1-0 في لقاء مؤجل من الجولة 18.

بينما يعاني الاتحاد من النتائج السلبية مؤخرا، حيث تعادل مع حرس الحدود بنتيجة 2-2 في الجولة 32.

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ويتصدر الأهلي جدول الترتيب برصيد 72 نقطة من 28 مباراة خاضهم الفريق حتى الآن.

ويحتل الاتحاد المركز السابع برصيد 42 نقطة من 31 مباراة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المواجهة يوم السبت المقبل الموافق 8 يوليو.

ويستضيف استاد برج العرب اللقاء.

وتنطلق المباراة في الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

الأهلي الاتحاد موعد مباراة الأهلي
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