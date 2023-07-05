خطوة جديدة نحو لقب الدوري.. الأهلي يهزم الإسماعيلي بهدف تاو

اقترب الأهلي خطوة جديدة من تحقيق لقب الدوري المصري بعد الفوز على الإسماعيلي بهدف دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة 18 والتي أقيمت في استاد برج العرب.

ووصل الأهلي إلى النقطة 72 في صدارة الترتيب بفارق 5 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، ولا يزال يتبقى للأحمر 3 مباريات مؤجلة.

بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة 34 في المركز الـ13.

وسجل هدف فوز الأهلي بيرسي تاو في الشوط الثاني.

ووصل الأهلي إلى المباراة العاشرة على التوالي دون أن يتلقى أي أهداف في الدوري المصري، وحقق 9 انتصارات وتعادل وحيد.

وصف المباراة

بدأ الأهلي المباراة بمحاولات مبكرة على المرمى وصولت الكرة إلى محمد شريف الذي سدد في يد الحارس أحمد عادل عبد المنعم.

وانطلق أفشة من ناحية اليمين وأرسل عرضية قابلها أحمد عبد القادر بتسديدة مباشرة لكن الكرة مرت أعلى العارضة.

ومرر مروان عطية كرة إلى عبد القادر الذي سددها نحو المرمى لكنها اصطدمت في العارضة لتمنع هدفا للأهلي.

ومن جديد كاد الأهلي أن يسجل بعرضية من أحمد عبد القادر لكن سيرجي أكا أبعدها نحو مرماه ليخرجها عادل عبد المنعم إلى ركنية.

وينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

في الشوط الثاني بدأ الأهلي بهجوم قوي ونجح في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 50 بقدم بيرسي تاو.

وجاء الهدف بعد عرضية أرسلها أفشة داخل منطقة الجزاء وتابعها خالد عبد الفتاح من ناحية اليمين ولعب عرضية أخرى إلى بيرسي تاو الذي وضع الكرة في المرمى بالقدم اليمنى.

وحصل الإسماعيلي على ركلة حرة مباشرة من أمام منطقة جزاء الأهلي بعد هجمة مرتدة من محمد الشامي وخطأ من أليو ديانج.

وسدد أحمد مدبولي الكرة وتابعها محمد حسن في المرمى مسجلا هدف التعادل للإسماعيلي في الدقيقة 55.

لكن اللعب توقف لمراجعة اللعبة في الفيديو وبعدها قرر الحكم أحمد الغندور إلغاء الهدف بسبب لمسة يد على محمد حسن.

ودفع مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بالتونسي محمد الضاوي بدلا من أحمد عبد القادر في الدقيقة 68.

وكاد محمد شريف أن يسجل الهدف الثاني بعدما انفرد بالمرمى من تمريرة أفشة لكنه سدد بقوة بالقدم اليسرى في العارضة.

ونزل الثنائي حسين الشحات ومحمد فخري بدلا من أفشة وبيرسي تاو.

وتعرض خالد عبد الفتاح للإصابة ليغادر الملعب ويشارك بدلا منه محمد هاني في الدقيقة 83.

وضغط الإسماعيلي بقوة في الدقائق الأخيرة في محاولة لتسجيل هدف التعادل لكن لم تتغير النتيجة ليفوز الأهلي بهدف دون رد.























































































































































































































































































































































































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