في مباراته رقم 20.. عبد الفتاح يسجل مساهمته الأولى مع الأهلي

سجل خالد عبد الفتاح ظهير أيمن الأهلي أولى مساهمته الأولى بالقميص الأحمر منذ انضمامه إلى الفريق في يناير الماضي.

وانضم عبد الفتاح إلى الأهلي في يناير الماضي من سموحة على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

وصنع عبد الفتاح هدف الأهلي الأول في شباك الإسماعيلي والذي سجله بيرسي تاو.

ومرر عبد الفتاح عرضية إلى بيرسي تاو داخل منطقة الجزاء، ونجح الجنوب إفريقي في تحويلها داخل الشباك.

ويلعب عبد الفتاح مباراته التاسعة بقميص الأهلي في مسابقة الدوري وخاض ثمانية منهم كأساسي.

وجاءت مشاركات عبد الفتاح بواقع 9 في الدوري و3 بكأس مصر و6 في دوري أبطال إفريقيا ومباراة سوبر مصري ومباراة بكأس العالم للأندية.

وكشف فرج عامر رئيس نادي سموحة عن تفعيل النادي الأهلي بند شراء خالد عبد الفتاح.

وحصد خالد عبد الفتاح مع الأهلي ألقاب دوري أبطال إفريقيا وكأس مصر والسوبر المصري حتى الآن.

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