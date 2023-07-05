النسر يعرف طريقته عودته للمنزل.. دي ماريا يعود إلى بنفيكا

أعلن نادي بنفيكا البرتغالي عودة الأرجنتيني أنخيل دي ماريا مجددا لصفوف الفريق في صفقة انتقال حر.

ووقع الأرجنتيني البالغ 35 عاما على عقد انضمامه لمدة موسم واحد فقط.

ويعرف النسر طريقته عودته للمنزل حيث سيعود دي ماريا لصفوف بنفيكا بعدما بدأ مسيرته الأوروبية مع النسور في 2007 قبل الانتقال إلى ريال مدريد في 2010.

وخلال 3 مواسم ارتدى دي ماريا قميص النسور في 121 مباراة سجل 15 هدفا وصنع 28 وحقق 3 ألقاب.

بدأ مسيرته مع روزاريو سنترال الأرجنتيني وعقب مشواره مع بنفيكا ارتدى قمصان ريال مدريد ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان.

وأعلن يوفنتوس في وقت سابق رحيل دي ماريا رسميا بعد موسم واحد قضاه رفقة الفريق بعد انضمامه إليه قادما من باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر.

خلال موسم 2022/23 ظهر دي ماريا في 40 مباراة، وسجل ثمانية أهداف، 4 منها في الدوري والـ4 الأخرى في الدوري الأوروبي.

في منتصف فترة لعبه مع يوفنتوس توج أنخيل بلقب كأس العالم 2022 مع الأرجنتين.

وخاض أنخيل 717 مباراة خلال مسيرته سجل 162 هدفا وصنع 253 وحقق 27 لقبا مع الأندية التي ارتدى قمصانها بشكل عام.

وأصبح دي ماريا ثاني صفقات بنفيكا بعد صانع الألعاب التركي أوركان كوكتشو القادم من فيينورد الهولندي.