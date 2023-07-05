تقرير مغربي: مستقبل فاندنبروك مهدد مع الوداد.. ووجهة جزائرية محتملة

أصبح مستقبل البلجيكي سفين فاندنبروك المدير الفني لـ الوداد مهددا بقوة بعد مباراة الرجاء في نصف نهائي كأس العرش المغربي.

ويلتقي الوداد والرجاء في نصف نهائي الكأس يوم الأحد المقبل.

وبحسب موقع "لو 360 سبورت" المغربي فأن "مباراة الدربي ستكون بنسبة كبيرة الأخيرة للمدرب البلجيكي، في ظل المستويات التي قدمها النادي الأحمر".

وأضاف التقرير أن "إدارة الوداد تواصل بحثها عن مدرب جديد قادر على تقديم الإضافة للفريق استعدادا للموسم المقبل".

وأشارت تقارير كشفت أن البلجيكي توصل لاتفاق مبدئي مع شباب بلوزداد الجزائري لقيادة الفريق خلال الموسم المقبل.

وخاض فاندنبروك مع الوداد 10 مباريات الموسم الجاري فاز في 5 وتعادل في 4 وخسر 1.

وفي تلك المدة خسر لقبي دوري أبطال إفريقيا لصالح الأهلي والدوري المغربي لصالح الجيش الملكي.

يذكر أن البلجيكي هو رابع مدرب تولى تدريب الفريق الموسم الجاري بعد حسين عموتة ومهدي نفطي والإسباني خوان كارلوس جاريدو.