كويز في الجول – هل يمكنك تسمية 26 جنسية "غير عرب أو أفارقة" لعبوا في مصر؟
الأربعاء، 05 يوليه 2023 - 20:27
كتب : FilGoal
جنسيات عديدة للاعبي كرة القدم ظهرت في الدوري المصري بالتأكيد أكثرها من قارة إفريقيا للاعبين عرب أو غيرهم.
لكن بالتأكيد هناك جنسيات غير عربية أو إفريقية للاعبين ظهروا في الدوري المصري خلال السنوات السابقة.
لذلك FilGoal.com يقدم لكم هذه المجموعة من الأسئلة، فهل يمكنك تسمية هذه الجنسيات لبعض اللاعبين المحترفين السابقين في الدوري المصري، وليست جنسيات عربية أو إفريقية؟
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