كويز في الجول – هل يمكنك تسمية 26 جنسية "غير عرب أو أفارقة" لعبوا في مصر؟

جنسيات عديدة للاعبي كرة القدم ظهرت في الدوري المصري بالتأكيد أكثرها من قارة إفريقيا للاعبين عرب أو غيرهم.

لكن بالتأكيد هناك جنسيات غير عربية أو إفريقية للاعبين ظهروا في الدوري المصري خلال السنوات السابقة.

لذلك FilGoal.com يقدم لكم هذه المجموعة من الأسئلة، فهل يمكنك تسمية هذه الجنسيات لبعض اللاعبين المحترفين السابقين في الدوري المصري، وليست جنسيات عربية أو إفريقية؟