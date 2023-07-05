الوكرة يعلن تقديم حمدي فتحي في مؤتمر صحفي الخميس

أعلن نادي الوكرة تقديم حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي في مؤتمر صحفي غدا الخميس.

حمدي فتحي النادي : الوكرة الأهلي

وكشف نادي الوكرة "سيتم تقديم اللاعب المحترف حمدي فتحي في قاعة اسباير بفندق الشعلة لانضمامه للفريق الأول بنادي الوكرة يوم الخميس في تمام السابعة مساء".

وكان الأهلي قد أعلن رحيل حمدي فتحي اليوم الأربعاء ووجه رسالة شكر للاعب على فترته الماضية.

قبل أيام، علم FilGoal.com بتوصل الأهلي لاتفاق مع الوكرة القطري لانتقال حمدي فتحي مقابل 3.25 مليون دولار.

ويلعب البالغ من العمر 28 عاما في صفوف الأهلي منذ موسم 2018-2019.

اللاعب الدولي شارك في 35 مباراة مع الأهلي هذا الموسم في مختلف المسابقات.

وسجل حمدي فتحي 4 أهداف وصنع 4 آخرين.

وحقق اللاعب مع الأهلي هذا الموسم بطولة كأس مصر موسم 2021-2022 وكأس السوبر المصري 2022، ودوري أبطال إفريقيا ويقترب من لقب الدوري المصري.

ويكشف FilGoal.com مستحقات ناديه السابق إنبي في صفقة انتقال حمدي فتحي إلى الوكرة وهي كالآتي:

- حمدي فتحي انتقل من إنبي إلى الأهلي عام 2019 مقابل 30 مليون، والاتفاق أن يحصل إنبي الآن على 20% من قيمة بيعه مستقبلا بعد خصم مبلغ 30 مليون من قيمة المبلغ المباع به.

- إنبي سيحصل أيضا على 5% من قيمة الصفقة كحق رعاية، وهذا بجانب فريق دمنهور نادي حمدي فتحي الأصلي.

- سيحصل إنبي على 50% من قيمة أي مبلغ يحصل عليه الأهلي مستقبلا نظير بيع الوكرة لـ حمدي فتحي.