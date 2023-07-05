اسكواش - بمشاركة 537 لاعبا.. مصر تستضيف البطولة العربية للناشئين بمشاركة 12 دولة

ميار شريف تغادر بطولة ويمبلدون من الدور الأول

كرة يد - حميد يعلن تجديد عقده مع الأهلي

كرة سلة - منتخب الشباب ينهي كأس العالم في المركز الثالث عشر

اليوم انطلاق أول بطولة دوري لكرة القدم الشاطئية في الإسكندرية وبورسعيد