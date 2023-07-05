تشكيل الإسماعيلي - عودة هاشم وعماد حمدي في الوسط ضد الأهلي

يواصل حمزة الجمل المدير الفني لـ الإسماعيلي الاعتماد على ثلاثي هجومي بقيادة محمد الشامي في مواجهة الأهلي في لقاء مؤجل من الجولة 18 للدوري المصري.

ويلتقي الأهلي مع الإسماعيلي في استاد برج العرب في الثامنة والنصف مساءً.

وعاد محمد هاشم لخط الدفاع بجوار باهر المحمدي بعد نهاية إيقافه بدلا من محمد نصر.

ويتواجد عماد حمدي في الوسط عوضا عن ياو أنور الذي يتواجد على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل الإسماعيلي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع: محمد دسوقي – باهر المحمدي – محمد هاشم – عصام صبحي

الدفاع: سيرجي أكا – محمد حسن – عماد حمدي

الهجوم: أحمد مدبولي – محمد الشامي - عبد الرحمن مجدي

وعلى مقاعد البدلاء: محمد كوكو – محمد نصر – أحمد محسن – كريم عرفات – كريم الديب – محمود الشبراوي – ياو أنور – عمر الساعي – مروان حمدي.

ويحتل الإسماعيلي المركز 13 برصيد 34 نقطة من 31 مباراة ويبتعد عن مراكز الهبوط.

فيما يتصدر الأهلي ترتيب الدوري برصيد 69 نقطة من 27 مباراة.