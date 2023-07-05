تشكيل الأهلي - شريف وعبد القادر أساسيان أمام الإسماعيلي.. والشحات على مقاعد البدلاء

الأربعاء، 05 يوليه 2023 - 19:25

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - منتخب السويس

دفع مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بـ محمد شريف وأحمد عبد القادر في تشكيل فريقه الأساسي لمباراة الإسماعيلي.

ويلعب الأهلي ضد الإسماعيلي في المباراة المؤجلة من الجولة 18 للدوري المصري، والتي تقام في استاد برج العرب بالإسكندرية.

ويشارك خالد عبد الفتاح في مركز الظهير الأيمن، وكذلك يلعب رامي ربيعة في قلب الدفاع بجوار محمد عبد المنعمز

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وعاد محمد مجدي "أفشة" لتشكيل الأهلي الأساسي.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: خالد عبد الفتاح – محمد عبد المنعم – رامي ربيعة – علي معلول

الوسط: مروان عطية – أليو ديانج - أفشة

الهجوم: بيرسي تاو – محمد شريف – أحمد عبد القادر

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

علي لطفي – ياسر إبراهيم – كهربا – حسين الشحات – أحمد قندوسي – طاهر محمد – محمد هاني – محمد فخري – محمد الضاوي

ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 69 نقطة، بينما يأتي الإسماعيلي في المركز الـ13 برصيد 34 نقطة.

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