التركي الثالث.. سونجيو ينضم إلى أتليتكو مدريد

الأربعاء، 05 يوليه 2023 - 19:11

كتب : FilGoal

شالار شونجيو - أتليتكو مدريد

أعلن نادي أتليتكو مدريد الإسباني ضم التركي شالار سونجيو قادما في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع ليستر سيتي الإنجليزي.

شالار سوينجو

النادي : أتليتكو مدريد

أتليتكو مدريد

المدافع التركي البالغ 27 عاما انضم بعقد يمتد لـ 4 مواسم مقبلة.

وسينضم سونجيو لكتيبة دييجو سيميوني المدير الفني في السابع من يوليو المقبل تحضيرا للموسم الجديد 2023-2024.

أخبار متعلقة:
الصفقة الأولى.. أتليتكو مدريد يتعاقد مع خافي جالان بموافقة 88%.. أتليتكو مدريد يعلن العودة لشعاره القديم من جديد ذا أثليتك: هويبرج يقترب من الرحيل عن توتنام.. واهتمام من أتليتكو مدريد تقرير: النصر السعودي يستهدف ضم مدافع أتليتكو مدريد

وبدأ شالار مسيرته مع بيليديسبور ثم بوكاسبور في فرق الشباب بتركيا وخاض أول مباراة في مسيرته الاحترافية في موسم 2014-15 مع فريق أتيندورو.

وانضم في صيف 2016 لصفوف فرايبورج الألماني حيث أصبح أول لاعب تركي ينضم من الدرجة الثانية إلى الدوري الألماني.

Soyuncu

وفي صيف 2018 انضم بقيمة 20 مليون يورو إلى ليستر سيتي الإنجليزي بعقد يمتد 5 سنوات.

بقميص تركيا خاض 53 مباراة دولية وشارك في يورو 2020.

خاض 132 مباراة بقميص الثعالب وتوج بلقب كأس الاتحاد 2020-2021 والدرع الخيرية 2021.

وأصبح التركي ثاني صفقات الروخيبلانكوس بعد خافي جالان القادم من سيلتا فيجو.

وأصبح سونجيو ثالث تركي يرتدي قميص فريق العاصمة بعد إيمري بيليزجلو وأردا توران.

أتليتكو مدريد شالار سونجيو ليستر سيتي
نرشح لكم
كلاسيكو و3 قمم أخرى.. ريال مدريد يعلن مواعيد ودياته الصيفية الصفقة الثانية.. برشلونة يضم إينيجو مارتينيز تحديد موعد انطلاق الدوري الإسباني الصفقة الأولى.. أتليتكو مدريد يتعاقد مع خافي جالان لابورتا: أتفهم قرار ميسي باللعب لإنتر ميامي.. ومديون بأموال له حتى 2025 النهاية تقترب.. أزبيليكويتا يترك قيادة تشيلسي ويقترب من أتلتيكو مدريد نهاية متأخرة.. برشلونة يعلن فسخ عقد أومتيتي بموافقة 88%.. أتليتكو مدريد يعلن العودة لشعاره القديم من جديد
أخر الأخبار
في مباراته رقم 20.. عبد الفتاح يسجل مساهمته الأولى مع الأهلي 9 دقيقة | الدوري المصري
النسر يعرف طريقته عودته للمنزل.. دي ماريا يعود إلى بنفيكا 38 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير مغربي: مستقبل فاندنبروك مهدد مع الوداد.. ووجهة جزائرية محتملة ساعة | الوطن العربي
"لنا عودة" حمدي فتحي يوجه رسالة إلى النادي الأهلي وجماهيره ساعة | الدوري المصري
لمناقشة مستضيف نسختي أمم إفريقيا.. كاف يعلن موعد اجتماع اللجنة التنفيذية في الرباط ساعة | الكرة الإفريقية
كوبا ليبرتادوريس - سافيو يواجه وصيف النسخة الماضية.. ودربيات منتظرة في ربع النهائي ساعة | أمريكا
كويز في الجول – هل يمكنك تسمية 26 جنسية "غير غرب أو أفارقة" لعبوا في مصر؟ ساعة | كويز في الجول
مباشر الدوري المصري - الأهلي (1)-(0) الإسماعيلي.. نزول الشحات وفخري ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصر تخوض تصفيات كأس العالم في التصنيف الأول.. غانا تحل ثانيا 2 مصدر مقرب من كهربا لـ في الجول: اللاعب تلقى إخطارا من فيفا بشأن موقفه من سداد غرامة الزمالك 3 حوار في الجول - مرتجي: كهربا تعرض للظلم.. وهذه حقيقة تأخير الغرامة كي لا يستفيد منها الزمالك 4 موسم تاريخي في الأفق.. ماذا يحتاج الأهلي لكسر رقم النقاط القياسي في تاريخ الدوري