التركي الثالث.. سونجيو ينضم إلى أتليتكو مدريد

أعلن نادي أتليتكو مدريد الإسباني ضم التركي شالار سونجيو قادما في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع ليستر سيتي الإنجليزي.

شالار سوينجو النادي : أتليتكو مدريد أتليتكو مدريد

المدافع التركي البالغ 27 عاما انضم بعقد يمتد لـ 4 مواسم مقبلة.

وسينضم سونجيو لكتيبة دييجو سيميوني المدير الفني في السابع من يوليو المقبل تحضيرا للموسم الجديد 2023-2024.

وبدأ شالار مسيرته مع بيليديسبور ثم بوكاسبور في فرق الشباب بتركيا وخاض أول مباراة في مسيرته الاحترافية في موسم 2014-15 مع فريق أتيندورو.

وانضم في صيف 2016 لصفوف فرايبورج الألماني حيث أصبح أول لاعب تركي ينضم من الدرجة الثانية إلى الدوري الألماني.

وفي صيف 2018 انضم بقيمة 20 مليون يورو إلى ليستر سيتي الإنجليزي بعقد يمتد 5 سنوات.

بقميص تركيا خاض 53 مباراة دولية وشارك في يورو 2020.

خاض 132 مباراة بقميص الثعالب وتوج بلقب كأس الاتحاد 2020-2021 والدرع الخيرية 2021.

وأصبح التركي ثاني صفقات الروخيبلانكوس بعد خافي جالان القادم من سيلتا فيجو.

وأصبح سونجيو ثالث تركي يرتدي قميص فريق العاصمة بعد إيمري بيليزجلو وأردا توران.