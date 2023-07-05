الأهلي يعلن رحيل حمدي فتحي

ودع النادي الأهلي، حمدي فتحي لاعب وسط الفريق بعد رحيله بنهاية الموسم الجاري.

حمدي فتحي النادي : الوكرة الأهلي

وكتبت صفحة النادي الأهلي الرسمية: "شكرا على كل شيء، حمدي".

قبل أيام، علم FilGoal.com بتوصل الأهلي لاتفاق مع الوكرة القطري لانتقال حمدي فتحي مقابل 3.25 مليون دولار.

ويكشف FilGoal.com مستحقات ناديه السابق إنبي في صفقة انتقال حمدي فتحي إلى الوكرة وهي كالآتي:

- حمدي فتحي انتقل من إنبي إلى الأهلي عام 2019 مقابل 30 مليون، والاتفاق أن يحصل إنبي الآن على 20% من قيمة بيعه مستقبلا بعد خصم مبلغ 30 مليون من قيمة المبلغ المباع به.

- إنبي سيحصل أيضا على 5% من قيمة الصفقة كحق رعاية، وهذا بجانب فريق دمنهور نادي حمدي فتحي الأصلي.

- سيحصل إنبي على 50% من قيمة أي مبلغ يحصل عليه الأهلي مستقبلا نظير بيع الوكرة لـ حمدي فتحي.

ويلعب البالغ من العمر 28 عاما في صفوف الأهلي منذ موسم 2018-2019.

اللاعب الدولي شارك في 35 مباراة مع الأهلي هذا الموسم في مختلف المسابقات.

وسجل حمدي فتحي 4 أهداف وصنع 4 آخرين.

وحقق اللاعب مع الأهلي هذا الموسم بطولة كأس مصر موسم 2021-2022 وكأس السوبر المصري 2022، ودوري أبطال إفريقيا ويقترب من لقب الدوري المصري.