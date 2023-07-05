الأهلي يعلن رحيل حمدي فتحي

الأربعاء، 05 يوليه 2023 - 19:08

كتب : حسام نور الدين

حمدي فتحي - الأهلي

ودع النادي الأهلي، حمدي فتحي لاعب وسط الفريق بعد رحيله بنهاية الموسم الجاري.

حمدي فتحي

النادي : الوكرة

الأهلي

وكتبت صفحة النادي الأهلي الرسمية: "شكرا على كل شيء، حمدي".

قبل أيام، علم FilGoal.com بتوصل الأهلي لاتفاق مع الوكرة القطري لانتقال حمدي فتحي مقابل 3.25 مليون دولار.

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ويكشف FilGoal.com مستحقات ناديه السابق إنبي في صفقة انتقال حمدي فتحي إلى الوكرة وهي كالآتي:

- حمدي فتحي انتقل من إنبي إلى الأهلي عام 2019 مقابل 30 مليون، والاتفاق أن يحصل إنبي الآن على 20% من قيمة بيعه مستقبلا بعد خصم مبلغ 30 مليون من قيمة المبلغ المباع به.

- إنبي سيحصل أيضا على 5% من قيمة الصفقة كحق رعاية، وهذا بجانب فريق دمنهور نادي حمدي فتحي الأصلي.

- سيحصل إنبي على 50% من قيمة أي مبلغ يحصل عليه الأهلي مستقبلا نظير بيع الوكرة لـ حمدي فتحي.

ويلعب البالغ من العمر 28 عاما في صفوف الأهلي منذ موسم 2018-2019.

اللاعب الدولي شارك في 35 مباراة مع الأهلي هذا الموسم في مختلف المسابقات.

وسجل حمدي فتحي 4 أهداف وصنع 4 آخرين.

وحقق اللاعب مع الأهلي هذا الموسم بطولة كأس مصر موسم 2021-2022 وكأس السوبر المصري 2022، ودوري أبطال إفريقيا ويقترب من لقب الدوري المصري.

الأهلي حمدي فتحي
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