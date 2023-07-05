خبر في الجول - زد يقترب من ضم لاعب فيتا كلوب

الأربعاء، 05 يوليه 2023 - 18:54

كتب : عمرو نبيل

بيتر زيلو موتوموسي

اقترب نادي زد الصاعد حديثا إلى الدوري المصري، من ضم بيتر زيلو موتوموسي لاعب فيتا كلوب الكونغولي.

وعلم FilGoal.com أن زد تواصل مع موتوموسي، واقترب من ضمه في صفقة انتقال حر.

وانضم الكونغولي موتوموسي -25 عاما- إلى فيتا كلوب الكونغولي في فبراير 2022 قادما من أوراتو الأرميني.

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ويلعب موتوموسي في مركز الوسط المدافع وقضى فترة احتراف في الدوري الأرميني لمدة موسم ونصف الموسم.

ولعب موتوموسي ست مباريات مع دوري أبطال إفريقيا.

وانضم لاعب فيتا كلوب إلى منتخب الكونغو الديمقراطية لأول مرة في يناير الماضي.

ولعب موتوموسي مباراتين دوليتين مع منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

ويدرس نادي زد خلال الفترة المقبلة العروض المقدمة إلى لاعبيه بالإضافة لمحاولات حسم مزيد من الصفقات لتدعيم صفوف الفريق.

ويقود فريق زد، مجدي عبد العاطي المدير الفني الذي تأهل بالفريق إلى الدوري الممتاز.

وكان زد قد حسم بطاقة تأهله رفقة ناديي الجونة وبلدية المحلة إلى الدوري الممتاز للموسم المقبل.

بينما لم يحسم سوى فريق حرس الحدود حتى الآن هبوطه إلى الدرجة الثانية.

نادي زد فيتا كلوب بيتر زيلو موتوموسي
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