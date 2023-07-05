إنريكي: لدي هدف مشترك مع سان جيرمان.. ولا يمكنني منحكم معلومات عن مصير مبابي

أعرب الإسباني لويس إنريكي عن سعادته بتولي قيادة باريس سان جيرمان كمدير فني جديد للفريق.

وأشار إنريكي إلى أن لديه هدف مشترك مع باريس سان جيرمان وهو تحقيق الألقاب.

ورفض إنريكي التصريح بأي معلومات تخص مستقبل كيليان مبابي مع الفريق.

وقال إنريكي في المؤتمر الصحفي لتقديمه: "أشكر مسؤولي باريس سان جيرمان متمثلين في الرئيس والمدير الرياضي على ثقتهم".

وتابع "فكرتي عن كرة القدم هي الكرة الهجومية، لأنها مسلية للجماهير".

وأضاف إنريكي "أنا سعيد بتواجدي هنا لاكتشاف مدينة جديدة وتعلم لغة جديدة بالنسبة لي".

وشدد المدرب الإسباني "ليس لدي شك في أنه سيكون لدينا فريق رائع، وعلينا أن نذهب لتحقيق الألقاب وبذلك لدينا هدف مشترك".

وبسؤاله عن مستقبل مبابي أوضح "سأُبقي ما قيل لي سرا وهذا سر احترافي ولا يمكنني منحكم معلومات".

وتابع "ولكن سنحاول تقديم أفضل فريق ممكن لباريس سان جيرمان".

واختتم إنريكي تصريحاته "نحن في فترة سوق انتقالات وكل شيء ممكن أن يحدث وأنا أعلم ذلك جيدا".

ولا يزال موقف مبابي غير متوافق مع موقف باريس بعدما أبلغ اللاعب ناديه برغبته في عدم تجديد تعاقده عقب نهاية الموسم المقبل.

إلا أن ناصر الخليفي يرفض فكرة رحيل مبابي مجانا بنهاية الموسم الجديد، ويرغب في تجديد تعاقده أو بيعه هذا الموسم.

الأمر الذي يأتي عكس رغبة مبابي الذي يفضل الرحيل مجانا صوب ريال مدريد الإسباني في الموسم المقبل.

ويحق لمبابي التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني بداية من شهر يناير المقبل.

النجم الفرنسي صاحب الـ 24 عاما كان قريبا من التعاقد مع ريال مدريد قبل أن يمدد تعاقده مع باريس سان جيرمان في بداية الموسم المنقضي.

وحصل مبابي على جائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي بالموسم المنقضي والذي توج باريس سان جيرمان به.

مبابي كان قد انتقل إلى باريس سان جيرمان قادما من موناكو مقابل 180 مليون يورو كثاني أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.

وخاض مبابي 260 مباراة مع باريس سان جيرمان وخلالهم سجل 212 هدفا وصنع 98 آخرين.