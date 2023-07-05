كلاسيكو و3 قمم أخرى.. ريال مدريد يعلن مواعيد ودياته الصيفية
الأربعاء، 05 يوليه 2023 - 18:13
كتب : FilGoal
أعلن ريال مدريد مواعيد مبارياته الودية استعدادا للموسم المقبل 2023-2024 من بينها مواجهة كلاسيكو ضد برشلونة.
وسيخوض ريال مدريد المباريات الأربع في الولايات المتحدة الأمريكية.
وسيلتقي ريال مدريد مع ميلان ومانشستر يونايتد وبرشلونة ويوفنتوس.
وإليكم مباريات ريال مدريد الودية:
ريال مدريد × ميلان – روز بول ستيديوم – لوس أنجلوس – 23 يوليو
ريال مدريد × مانشستر يونايتد – أن أر جي ستيديوم – هيوستون – 26 يوليو
ريال مدريد × برشلونة – أيه تي أند تي ستيديوم – دالاس – 29 يوليو
ريال مدريد × يوفنتوس – كامبينج ورلد ستيديوم – أورلاندو – 2 أغسطس
🇺🇸 CONFIRMED KICK-OFF TIMES!
🆚 @acmilan (Los Angeles)
🆚 @ManUtd (Houston)
🆚 @FCBarcelona (Dallas)
🆚 @juventusfcen (Orlando)
🎟️ https://t.co/zQnc6XX1YJ pic.twitter.com/QTjr5BDlOD— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) July 5, 2023
يأتي ذلك خلال بطولة "سوكر شامبيونز" الودية في الولايات المتحدة الأمريكية استعدادا لموسم 2023-2024.
وتشارك البطولة مشاركة 6 فرق هي: ريال مدريد – برشلونة – أرسنال – مانشستر يونايتد – يوفنتوس – ميلان.
وتستضيف 8 ملاعب في الولايات المتحدة الأمريكية مباريات البطولة التي تقام في 4 مدن مختلفة.
وجاءت مواعيد المباريات كالآتي:
السبت 22 يوليو – برشلونة × يوفنتوس
الأحد 23 يوليو – ريال مدريد × ميلان
الأربعاء 26 يوليو – برشلونة × أرسنال
الأربعاء 26 يوليو – ريال مدريد × مانشستر يونايتد
الخميس 27 يوليو – يوفنتوس × ميلان
السبت 29 يوليو – ريال مدريد × برشلونة
الثلاثاء 1 أغسطس – برشلونة × ميلان
الأربعاء 2 أغسطس – ريال مدريد × يوفنتوس
ويستعد ريال مدريد لافتتاح موسمه بلقاء الجولة الأولى في الدوري الإسباني بلقاء أتليتك بلباو.