كلاسيكو و3 قمم أخرى.. ريال مدريد يعلن مواعيد ودياته الصيفية

الأربعاء، 05 يوليه 2023 - 18:13

كتب : FilGoal

فالنسيا ضد ريال مدريد

أعلن ريال مدريد مواعيد مبارياته الودية استعدادا للموسم المقبل 2023-2024 من بينها مواجهة كلاسيكو ضد برشلونة.

وسيخوض ريال مدريد المباريات الأربع في الولايات المتحدة الأمريكية.

وسيلتقي ريال مدريد مع ميلان ومانشستر يونايتد وبرشلونة ويوفنتوس.

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وإليكم مباريات ريال مدريد الودية:

ريال مدريد × ميلان – روز بول ستيديوم – لوس أنجلوس – 23 يوليو

ريال مدريد × مانشستر يونايتد – أن أر جي ستيديوم – هيوستون – 26 يوليو

ريال مدريد × برشلونة – أيه تي أند تي ستيديوم – دالاس – 29 يوليو

ريال مدريد × يوفنتوس – كامبينج ورلد ستيديوم – أورلاندو – 2 أغسطس

يأتي ذلك خلال بطولة "سوكر شامبيونز" الودية في الولايات المتحدة الأمريكية استعدادا لموسم 2023-2024.

وتشارك البطولة مشاركة 6 فرق هي: ريال مدريد – برشلونة – أرسنال – مانشستر يونايتد – يوفنتوس – ميلان.

وتستضيف 8 ملاعب في الولايات المتحدة الأمريكية مباريات البطولة التي تقام في 4 مدن مختلفة.

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وجاءت مواعيد المباريات كالآتي:

السبت 22 يوليو – برشلونة × يوفنتوس

الأحد 23 يوليو – ريال مدريد × ميلان

الأربعاء 26 يوليو – برشلونة × أرسنال

الأربعاء 26 يوليو – ريال مدريد × مانشستر يونايتد

الخميس 27 يوليو – يوفنتوس × ميلان

السبت 29 يوليو – ريال مدريد × برشلونة

الثلاثاء 1 أغسطس – برشلونة × ميلان

الأربعاء 2 أغسطس – ريال مدريد × يوفنتوس

ويستعد ريال مدريد لافتتاح موسمه بلقاء الجولة الأولى في الدوري الإسباني بلقاء أتليتك بلباو.

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