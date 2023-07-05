ذا أثليتك: ميلان يتقدم بعرض جديد لضم بوليسيتش

تقدم ميلان بعرض ثانٍ لـ تشيلسي لضم كريستيان بوليسيتش بمقابل 22 مليون يورو بحسب شبكة "ذا أثليتك".

وقدّم ميلان عرضه الأول بـ 14 مليون يورو لضم قائد منتخب أمريكا لكن تشيلسي رفضه مطالبا بقيمة أعلى.

ويجد ميلان منافسة من ليون الفرنسي الذي تقدم بعرض بمقابل 25 مليون يورو وهي القيمة التي يرغب البلوز في الحصول عليها.

ويتبقى في تعاقد الجناح الأمريكي موسم واحد مع تشيلسي وتوصل لاتفاق مع ميلان من قبل.

ويمتلك ميلان علاقة جيدة مع تشيلسي إذ تعاقد من البلوز مع كل من أوليفييه جيرو وفيكايو توموري وتيموي باكايوكو وأخيرا روبن لوفتس تشيك.

وانضم بوليسيتش البالغ من العمر 24 عاما لصفوف تشيلسي في يناير 2019 قادما من بوروسيا دورتموند الألماني.

ومع تشيلسي لعب بوليسيتش 145 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 26 هدفا وقدم 21 تمريرة حاسمة.

ولم يشارك بوليسيتش مع تشيلسي بشكل أساسي في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي سوى 8 مرات فقط.

ويشارك بوليسيتش مع أمريكا في الكأس الذهبية ووصل لربع نهائي البطولة حيث سيواجه كندا.

وبقميص أمريكا خاض 60 مباراة دولية سجل خلالها 25 هدفا.