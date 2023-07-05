في الجول يكشف القيمة المالية المستحقة لـ الأهلي من انتقال بادجي إلى بوردو

الأربعاء، 05 يوليه 2023 - 17:51

كتب : أحمد الخولي

أليو بادجي مع الأهلي ضد الجونة

انتقل أليو بادجي مهاجم الأهلي السابق إلى بوردو الفرنسي بعد تفعيل بند شرائه من أميان.

وحصل بوردو على بادجي في صيف 2022 لمدة موسم على سبيل الإعارة مع بند أحقية شراء مقابل 3 ملايين يورو.

وكشف مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "أعلن بوردو تفعيل بند شراء أليو بادجي من أميان رسميا".

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وتابع "بند الشراء مقابل 3 ملايين دولار، وينص التعاقد أن الأهلي يحصل على 20% من قيمة البيع".

واختتم تصريحاته "بذلك بات من حق الأهلي الحصول على 600 ألف دولار وهي نسبة بيع بادجي إلى بوردو".

ورحل السنغالي بشكل نهائي عن الأهلي صيف 2022، صوب إميان الفرنسي بعد نهاية إعارته مقابل مليوني يورو.

وامتلك الأهلي نسبة 20% من قيمة إعادة بيع اللاعب المستقبلي.

وأعار الأهلي مهاجمه بادجي إلى إميان منذ بداية الموسم الماضي وحتى يونيو 2022 مقابل 450 ألف يورو.

وشارك بادجي الموسم الماضي مع بوردو في 31 مباراة بالدرجة الثانية وساهم في سبعة أهداف بتسجيل أربعة وصناعة ثلاثة آخرين.

ولعب بادجي معارا مع إميان الفرنسي الموسم قبل الماضي في 31 مباراة، سجل خلالها 14 هدفا وصنع ثلاثة آخرين.

وانتقل بادجي لصفوف الأهلي في 2021 وشارك مع الأحمر في 25 مباراة، سجل خلالها أربعة أهداف وصنع ثمانية آخرين.

وكان بوردو ينافس على الصعود إلى الدوري الفرنسي الممتاز ولكن أنهى الموسم في المركز الثالث بفارق 3 نقاط عن ميتز الذي حسم تأهله.

ويسعى بوردو للعودة إلى الدوري الفرنسي الممتاز في الموسم المقبل.

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