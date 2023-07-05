دربيات مبكرة في جدول الدوري الإيطالي 2023-2024

الأربعاء، 05 يوليه 2023 - 17:51

كتب : FilGoal

جدول الدوري الإيطالي

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي مواعيد وجدول الموسم الجديد 2023-2024.

ويبدأ الموسم يوم 20 أغسطس 2023 وينتهي في 26 مايو 2024.

وجاءت مباريات الجولة الأولى من الموسم:

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بولونيا × ميلان

إمبولي × هيلاس فيرونا

فروسينوني × نابولي

جنوى × فيورنتينا

إنتر × مونزا

ليتشي × لاتسيو

روما × ساليرنتانا

ساسولو × أتالانتا

تورينو × كالياري

أودينيزي × يوفنتوس

وكشفت الرابطة أنه لا توجد مواجهات مباشرة في الجولات الأولى والثانية والخامسة والسادسة والثامنة والثلاثين بين أندية نابولي وإنتر وميلان ولاتسيو ويوفنتوس وروما وأتالانتا أو حتى دربيات بمدن ميلانو وروما وتورينو وتوسكانا وكامبانيا.

مواعيد الدربيات

دربي روما (روما × لاتسيو): الجولة 12 – الجولة 31

دربي ميلانو (إنتر × ميلان): الجولة 4 – الجولة 33

دربي تورينو (يوفنتوس × تورينو): الجولة 8 – الجولة 32

دربي إيطاليا (يوفنتوس × إنتر): الجولة 13- الجولة 23

وإليكم مواعيد المباريات الكبرى

نابولي × لاتسيو – الجولة 3 و22

روما × ميلان – الجولة 3-20

إنتر × ميلان – الجولة 4-33

يوفنتوس × لاتسيو – الجولة 4-30

أتالانتا × يوفنتوس – الجولة 7-28

ميلان × لاتسيو – الجولة 7-27

لاتسيو × أتالانتا – الجولة 8-23

ميلان× يوفنتوس – الجولة 9-34

إنتر × روما – الجولة 10-24

نابولي × ميلان – الجولة 10-24

أتالانتا × إنتر – الجولة 11-24

لاتسيو × روما – الجولة 12-31

أتالانتا × نابولي – الجولة 13-30

يوفنتوس × إنتر – الجولة 13-23

نابولي × إنتر – الجولة 14-29

أتالانتا × ميلان – الجولة 15-26

يوفنتوس × نابولي – الجولة 15-27

لاتسيو × إنتر – الجولة 16-37

روما × نابولي – الجولة 17-34

يوفنتوس × نابولي – الجولة 15-27

لاتسيو × إنتر – الجولة 16-37

روما × نابولي – الجولة 17-34

يوفنتوس × روما – الجولة 18-35

روما × أتالانتا – الجولة 19-36

وتأهلت أندية فروسينوني وجنوى وكالياري إلى الدوري الإيطالي من الدرجة الثانية.

وتوج نابولي بلقب الدوري الإيطالي الموسم المنقضي بحسم لقب الدوري للمرة الثالثة في تاريخه.

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