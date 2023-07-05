محمد شحاتة لـ في الجول: أشعر بالفخر أنني سببا في تأهل المنتخب لأولمبياد باريس

الأربعاء، 05 يوليه 2023 - 17:47

كتب : عمرو نبيل

محمد شحاتة - منتخب مصر الأولمبي

عبر محمد شحاتة لاعب وسط منتخب مصر الأولمبي عن شعوره بالفخر بعد التأهل لدورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس.

محمد شحاتة

النادي : طلائع الجيش

مصر الأولمبي

وسجل محمد شحاتة هدف فوز منتخب مصر على غينيا في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة المقامة في المغرب، ليتأهل الفراعنة إلى أولمبياد باريس ولنهائي البطولة لمواجهة المغرب.

وقال شحاتة لـFilGoal.com: "فخور جدا بتأهل منتخب مصر لأولمبياد باريس 2024 وأشكر اللاعبين والجهاز الفني على مجهودهم".

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لاعب طلائع الجيش أضاف "أشعر بالفخر أن أكون سببا في تأهل منتخب مصر لدورة الألعاب الأولمبية في باريس وهدفنا تحقيق ميدالية في الأولمبياد".

وأتم تصريحاته "الجهاز الفني بقيادة ميكالي يتعامل مع اللاعبين باحتراف وبطريقة مميزة ونريد أن نطمئن الجمهور أن هذه المجموعة جيل واعد لمنتخب مصر".

ويلعب منتخب مصر الأولمبي ضد المغرب في نهائي البطولة يوم الأحد المقبل.

ويحمل منتخب مصر لقب البطولة في نسختها السابقة التي أقيمت في مصر عام 2019 والتي كانت تؤهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

منتخب مصر الأولمبي محمد شحاتة
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