لاعب المغرب الأولمبي: سندرس نقاط ضعف منتخب مصر من أجل الفوز بالنهائي

يسعى أيمن الوافي لاعب منتخب المغرب الأولمبي لحصد لقب أمم إفريقيا دون 23 عاما على حساب المنتخب المصري، بعد تأمين تذكرة العبور لأولمبياد باريس 2024.

وحجز المنتخبان بطاقتي التأهل لنهائي البطولة وأولمبياد باريس 2024 بالفوز على مالي وغينيا في نصف النهائي.

وقال أيمن الوافي في تصريحات للصحفيين: "سنشاهد الأخطاء التي وقعنا فيها أمام مالي، وسنقوم بإصلاحها في المباراة النهائية".

وأضاف "سندرس نقاط ضعف المنتخب المصري لنفوز بالنهائي".

فيما أضاف زميله أيوب عمراوي: "سنحاول الفوز في المباراة المقبلة على منتخب مصر لإعادة كتابة التاريخ".

وأتم "نعلم أن المنتخب المصري معتاد على المسابقات الكبيرة، وسنقدم كل شيء في هذه المواجهة وأنا لدي ثقة في فريقي".

وفاز منتخب مصر على غينيا في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

الفوز جاء بهدف مبكر سجله محمد شحاتة في الدقيقة التاسعة.

وضرب المنتخب الأولمبي المصري موعدا ناريا مع نظيره المغربي في النهائي.

وذلك بعدما فاز المغرب على مالي بركلات الترجيح في نصف النهائي الآخر.

موعد المباراة والقناة الناقلة

يلتقي منتخب مصر مع المغرب يوم السبت الموافق 8 يوليو 2023.

وتبدأ المباراة في الـ11 مساءً بتوقيت القاهرة.

وتقام المباراة في ملعب الامير مولاي عبد الله بالرباط.

وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 4.

وتأهل المنتخبان بشكل مباشر إلى نهائيات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024.

بينما تلعب مالي ضد غينيا مباراة المركز الثالث والتي يتأهل الفائز بها للأولمبياد مباشرة بينما يخوض صاحب المركز الرابع مباراة ملحق مع ممثل قارة آسيا لم يتحدد بعد.

وتقام مباراة مالي وغينيا بملعب طنجة في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة يوم السبت الموافق 8 يوليو 2023..

وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 4.

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