حارس سان جيرمان يخرج من العناية المركزة

خرج الإسباني سيرخيو ريكو حارس مرمى باريس سان جيرمان من العناية المركزة يوم الأربعاء، بعد 5 أسابيع من البقاء داخلها.

بعد ساعات من التتويج بلقب الدوري الفرنسي نهاية مايو الماضي، تعرض ريكو لحادث أليم حين سقط من أعلى حصانه وتعرض لضربة قوية في رأسه نقل على إثرها إلى المستشفى.

حسب بيان المستشفى التي يعالج فيها ريكو، فقد خرج اللاعب من العناية المركز بعدما كان تحت متابعة دقيقة على مدار 5 أسابيع.

سيواصل ريكو فترة تعافيه داخل المستشفى بعد استفاقته من الغيبوبة.

في الأسبوع الماضي استعاد سيرجيو وعيه وتواصل مع المقربين إليه بعد خروجه من الغيبوبة، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

قبل أسابيع، قالت البا سيلفا زوجة ريكو للصحفيين إنه عاد للوعي لعدة أيام، وأوضحت "لقد عاش أياما جيدة في المستشفى وأخرى سيئة".

وأضافت "إنه في حالة مستقرة الآن، ونحن نتحلى بالإيجابية".

وحصد ريكو مع ناديه لقب الدوري الفرنسي بشكل رسمي قبل جولة من نهاية الموسم.

وأفاد النادي الباريسي في بيان وقتها: "باريس سان جيرمان على علم بالحادث الذي تعرض له لاعبنا سيرخيو ريكو يوم الأحد، وعلى اتصال دائم بأقاربه".

وأضاف البيان "النادي برمته يعرب عن دعمه الكامل لهم".

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن الحارس تعرض لإصابة في الرأس بعد سقوطه من على حصانه في إسبانيا.

وتعرض اللاعب لحادث عندما كان يركب حصانا في مسقط رأسه، وجاءت عربة يجرها حصان، وأصبح الحيوان متوترا وألقى سيرجيو أرضا.

وأصيب ريكو بنزيف في المخ بسبب ركل الحصان لرأسه، حسب التقارير.

البالغ من العمر 29 عاما لم يشارك في أي مباراة مع سان جيرمان هذا الموسم.

وكان النادي الفرنسي قد ضم ريكو من إشبيلية على سبيل الإعارة في البداية، قبل أن يضمه بشكل نهائي في صيف 2020.

ويمتد عقد ريكو مع باريس سان جيرمان حتى صيف 2024.

ريكو من ناشئي إشبيلية، وتم تصعيده للفريق الأول عام 2014، وخاض معه إجمالا 170 مباراة.

ثم لعب ريكو معارا إلى فولام الإنجليزي موسم 2018\2019 على سبيل الإعارة، وشارك معه في 32 مباراة، ولم ينجح في إنقاذه من الهبوط.

وأخيرا حلت محطة باريس سان جيرمان في صيف 2019، ليلعب دور الحارس الاحتياطي لـ كيلور نافاس.

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