مدرب المغرب الأولمبي: نحترم المنتخب المصري القوي.. وهذه أبرز مميزاته

الأربعاء، 05 يوليه 2023 - 15:31

كتب : FilGoal

المغرب تحت 23 عاما

عبر عصام الشرعي مدرب منتخب المغرب الأولمبي عن احترامه الشديد للمنتخب المصري خصمه في نهائي كأس أمم إفريقيا دون 23 عاما.

وحجز المنتخبان بطاقتي التأهل لنهائي البطولة وأولمبياد باريس 2024 بالفوز على مالي وغينيا في نصف النهائي.

وقال الشرعي في تصريحات نشرها موقع البطولة المغربي: "نحن نحترم المنتخب المصري القوي الذي يملك لاعبين اعتادوا اللعب معا لمدة طويلة، وأغلبهم من الدوري المصري، وهذه ميزة بالنسبة لهم".

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وأضاف "المنتخب المصري حقق اللقب في مناسبات عديدة، وكانوا متوجين بالنسخة الأخيرة".

وتابع "سنلعب على أرضنا، وسنقوم بكل شيء لإسعاد الجمهور المغربي".

وواصل "سنستعيد لياقتنا للظهور بقوة في النهائي أمام مصر".

وفاز منتخب مصر على غينيا في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

الفوز جاء بهدف مبكر سجله محمد شحاتة في الدقيقة التاسعة.

وضرب المنتخب الأولمبي المصري موعدا ناريا مع نظيره المغربي في النهائي.

وذلك بعدما فاز المغرب على مالي بركلات الترجيح في نصف النهائي الآخر.

موعد المباراة والقناة الناقلة

يلتقي منتخب مصر مع المغرب يوم السبت الموافق 8 يوليو 2023.

وتبدأ المباراة في الـ11 مساءً بتوقيت القاهرة.

وتقام المباراة في ملعب الامير مولاي عبد الله بالرباط.

وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 4.

وتأهل المنتخبان بشكل مباشر إلى نهائيات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024.

بينما تلعب مالي ضد غينيا مباراة المركز الثالث والتي يتأهل الفائز بها للأولمبياد مباشرة بينما يخوض صاحب المركز الرابع مباراة ملحق مع ممثل قارة آسيا لم يتحدد بعد.

وتقام مباراة مالي وغينيا بملعب طنجة في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة يوم السبت الموافق 8 يوليو 2023..

وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 4.

مصر المغرب كأس أمم إفريقيا دون 23 عاما
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