عودة أحمد بلحاج للزمالك

الأربعاء، 05 يوليه 2023 - 14:06

كتب : FilGoal

ناصر منسي وأحمد بلحاج

انتظم المغربي أحمد بلحاج لاعب الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح الأربعاء.

وكان بلحاج قد استغل عطلة عيد الأضحى وسافر إلى بلاده، لكنه تأخر عن موعد عودته.

حسب موقع الزمالك، شارك أحمد بلحاج في التدريبات الجماعية صباح اليوم بشكل كامل، سواء في الفقرة البدنية والتأهيلية بجانب الحصة الخططية والتقسيمة الفنية استعدادا للفترة المقبلة.

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وأقيم التدريب على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمواجهة فيوتشر المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الفريق لخوض مباراة فيوتشر المقرر لها يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة 33 لمسابقة الدوري الممتاز.

وكشف عبد الواحد السيد مدير الكرة بفريق الزمالك عن عودة أحمد بلحاج الثلاثاء.

وقال عبد الواحد السيد لـ FilGoal.com: "أحمد بلحاج تواصل معي وأبلغني بعودته إلى القاهرة الثلاثاء".

وتابع "اللاعب تأخر في عودته بسبب مرضه وكشف لي عودته للانتظام في تدريبات الزمالك".

وكان الزمالك قد تعاقد مع بلحاج من أسوان في يناير الماضي حتى نهاية الموسم مع بند أحقية الشراء بـ 10 ملايين جنيه.

واستقر الزمالك على عدم تفعيل بند الشراء وعودة اللاعب إلى أسوان بنهاية الموسم الجاري.

ويتبقى للزمالك ثلاث مباريات في مسابقة الدوري أمام كل من فيوتشر والأهلي وفاركو قبل أن يخوض منافسات البطولة العربية للأندية.

وخاض بلحاج مع الزمالك تسع مباريات في جميع المسابقات بواقع 378 دقيقة.

وساهم المغربي الإسباني في أربعة أهداف، إذ سجل هدفا وصنع ثلاثة آخرين.

وشارك بلحاج في مباراة الزمالك الأخيرة أمام غزل المحلة وخاض الشوط الثاني باللقاء الذي انتهى بفوز الأبيض بهدفين دون مقابل.

أحمد بلحاج الزمالك
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