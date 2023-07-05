الشباب السعودي يضم لاعب وسط الهلال
الأربعاء، 05 يوليه 2023 - 13:15
كتب : FilGoal
أعلن نادي الشباب السعودي مع الكولومبي جوستافو كويلار لاعب الهلال لمدة 3 مواسم.
جوستافو كويلار
النادي : الشباب
وأوضح نادي الشباب شراء المدة المتبقية من عقده مع الهلال.
واجتاز البالغ من العمر 30 عاما الفحص الطبي في النمسا، ليصبح أول صفقة للشباب خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وكان كويلار قد انضم للهلال في شتاء 2019، عندما وقع لمدة 3 أعوام، قبل أن يمدد عقده عاما إضافيا.
في الموسم الماضي شارك اللاعب مع الهلال في 31 مباراة.
بشكل عام، ارتدى كويلار قميص الهلال في 125 مباراة.
وحصد اللاعب الكولومبي 7 ألقاب مع الهلال، منها 3 دوري سعودي و2 كأس الملك ودوري أبطال آسيا 2021 مرة، وكأس السوبر السعودي مرة.
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