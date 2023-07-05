الشباب السعودي يضم لاعب وسط الهلال

الأربعاء، 05 يوليه 2023 - 13:15

كتب : FilGoal

دخلة جمهور الهلال السعودي في نهائي دوري أبطال آسيا

أعلن نادي الشباب السعودي مع الكولومبي جوستافو كويلار لاعب الهلال لمدة 3 مواسم.

وأوضح نادي الشباب شراء المدة المتبقية من عقده مع الهلال.

واجتاز البالغ من العمر 30 عاما الفحص الطبي في النمسا، ليصبح أول صفقة للشباب خلال فترة الانتقالات الصيفية.

أخبار متعلقة:
في الجول يكشف – تفاصيل انتقال برونو سافيو من الأهلي إلى بوليفار طارق حامد يخضع للفحوصات الطبية مع اتحاد جدة تمهيدا للموسم الجديد تقرير: النصر السعودي ينجح في التعاقد مع نجم كوت ديفوار ثنائي ليفربول في جدة؟ رومانو: الأهلي مهتم بضم ماني

وكان كويلار قد انضم للهلال في شتاء 2019، عندما وقع لمدة 3 أعوام، قبل أن يمدد عقده عاما إضافيا.

في الموسم الماضي شارك اللاعب مع الهلال في 31 مباراة.

بشكل عام، ارتدى كويلار قميص الهلال في 125 مباراة.

وحصد اللاعب الكولومبي 7 ألقاب مع الهلال، منها 3 دوري سعودي و2 كأس الملك ودوري أبطال آسيا 2021 مرة، وكأس السوبر السعودي مرة.

جوستافو كويلار الهلال الشباب
نرشح لكم
الصفقة الأولى.. مانشستر يونايتد يضم ماونت من تشيلسي رومانو: تمت.. دي ماريا يعود إلى بنفيكا في الجول يكشف – تفاصيل انتقال برونو سافيو من الأهلي إلى بوليفار ليكيب: سانشيز قد لا يجدد تعاقده مع مارسيليا وينتقل إلى السعودية تقرير: النصر السعودي ينجح في التعاقد مع نجم كوت ديفوار أثليتك: الاتفاق تم على كل شيء.. رايس يخضع للكشف الطبي في أرسنال وتفاصيل السداد الصفقة الثانية.. برشلونة يضم إينيجو مارتينيز ثنائي ليفربول في جدة؟ رومانو: الأهلي مهتم بضم ماني
أخر الأخبار
من تقليد رونالدو إلى الحصول على قميصه.. ماونت يرتدي رقم 7 في يونايتد 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
عودة أحمد بلحاج للزمالك 40 دقيقة | الكرة المصرية
مصدر من كاف لـ في الجول: اتجاه لتأجيل السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة 58 دقيقة | الكرة الإفريقية
الشباب السعودي يضم لاعب وسط الهلال ساعة | ميركاتو
الصفقة الأولى.. مانشستر يونايتد يضم ماونت من تشيلسي ساعة | الدوري الإنجليزي
رومانو: تمت.. دي ماريا يعود إلى بنفيكا ساعة | الكرة الأوروبية
سان جيرمان يعلن رحيل جالتييه.. ويستعد لتقديم لويس إنريكي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
في الجول يكشف – تفاصيل انتقال برونو سافيو من الأهلي إلى بوليفار 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصر تخوض تصفيات كأس العالم في التصنيف الأول.. غانا تحل ثانيا 2 حوار في الجول - مرتجي: كهربا تعرض للظلم.. وهذه حقيقة تأخير الغرامة كي لا يستفيد منها الزمالك 3 مصدر مقرب من كهربا لـ في الجول: اللاعب تلقى إخطارا من فيفا بشأن موقفه من سداد غرامة الزمالك 4 موسم تاريخي في الأفق.. ماذا يحتاج الأهلي لكسر رقم النقاط القياسي في تاريخ الدوري