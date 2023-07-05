رومانو: تمت.. دي ماريا يعود إلى بنفيكا

أتم بنفيكا تفاصيل اتفاقه مع آنخيل دي ماريا ليعود إلى صفوفه بداية من الصيف الجاري.

أنخل دي ماريا النادي : لاعب حر بنفيكا

وحسبما ذكر الصحفي الموثوق في الانتقالات فابريزيو رومانو في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا فإن دي ماريا سيوقع على عقد انضمامه لبنفيكا مساء اليوم الأربعاء.

وسيكون تعاقد اللاعب الأرجنتيني مع بنفيكا لمدة موسم.

وأعلن يوفنتوس في وقت سابق رحيل دي ماريا رسميا بعد موسم واحد قضاه رفقة الفريق بعد انضمامه إليه قادما من باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر.

خلال موسم 2022/23 ظهر دي ماريا في 40 مباراة، وسجل ثمانية أهداف، 4 منها في الدوري والـ4 الأخرى في الدوري الأوروبي.

في منتصف فترة لعبه مع يوفنتوس توج أنخيل بلقب كأس العالم 2022 مع الأرجنتين.

وكان دي ماريا قد بدأ مشواره في أوروبا عبر بوابة بنفيكا في عام 2007 قادما من نادي روزاريو سنترال الأرجنتيني ولمدة ثلاثة مواسم.

ومع بنفيكا خاض دي ماريا 121 مباراة سجل خلالهم 15 هدفا وصنع 28 آخرين.

وتوج دي ماريا مع بنفيكا بالدوري البرتغالي مرة وحيدة وبكأس الرابطة مرتين.