سان جيرمان يعلن رحيل جالتييه.. ويستعد لتقديم لويس إنريكي

أعلن نادي باريس سان جيرمان اتفاقه مع مدربه كريستوف جالتييه على فسخ التعاقد.

وأفاد سان جيرمان في بيان يوم الأربعاء: "قرر باريس سان جيرمان وكريستوف جالتييه إنهاء التعاقد بينهما".

وجاء ذلك بعد عام بالتمام والكمال على تعيينه كمدرب للفريق قادما من نادي نيس.

وحصد جالتييه البالغ من العمر 56 عاما لقب الدوري الفرنسي مع الفريق الباريسي.

ومن المتوقع أن يعلن النادي الباريسي عن مدربه الجديد لويس إنريكي في مؤتمر صحفي بعد قليل.

فقد ذكرت جريدة لو باريزيان الفرنسية يوم الثلاثاء أن الإسباني لويس إنريكي وصل إلى باريس لتوقيع عقده مع سان جيرمان.

لويس إنريكي كان على رأس قائمة المرشحين لتدريب الفريق الباريسي بعدما تخلصت إدارة سان جيرمان من كريستوف جالتييه هذا الصيف.

وكانت تقارير عديدة في الأسابيع الأخيرة قد ربطت لويس إنريكي بقطبي السعودية النصر والهلال.

ويبحث النصر، الذي يلعب في صفوفه كريستيانو رونالدو، عن بديل للفرنسي رودي جارسيا الذي أقيل من منصبه مؤخرا.

ولم يدرب لويس إنريكي أي فريق منذ رحيله عن تدريب إسبانيا عقب توديع كأس العالم 2022 من دور الـ16.

وارتبط اسم لويس إنريكي بتدريب تشيلسي وتوتنام هوتسبير بداية من الموسم المقبل.

وسبق لـ لويس إنريكي (53 عامًا) تدريب روما، وسيلتا فيجو، وبرشلونة، قبل أن يتولى منتخب إسبانيا منذ 2018، تخللها فترة ابتعاد بسبب وفاة ابنته.

ويبحث النصر عن اسم كبير لتولي تدريب الفريق، ومن بين المدربين الذين أشارت إليهم الصحافة: جوزيه مورينيو، وزين الدين زيدان، ومارسيلو جاياردو.

فيما أعلن الهلال تعيين خورجي جيسوس خلفا للأرجنتيني رامون دياز.

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