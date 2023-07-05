في الجول يكشف – تفاصيل انتقال برونو سافيو من الأهلي إلى بوليفار

أعلن نادي بوليفار البوليفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء استعادته للاعبه برونو سافيو بعد موسم واحد فقط قضاه رفقة الأهلي.

برونو سافيو النادي : بوليفار الأهلي

ولكن لم يذكر النادي البوليفي إن كان عودة برونو سافيو له على سبيل الإعارة أو انتقال نهائي كما لم يعلن الأهلي حتى الآن رحيل اللاعب.

وكان الأهلي ضم اللاعب في شهر سبتمبر الماضي بعقد يمتد لثلاثة مواسم مع أحقية مده لموسم رابع.

فما هي تفاصيل عودة اللاعب إلى ناديه السابق؟

حسبما علم FilGoal.com فإن انتقال اللاعب البرازيلي إلى بوليفار أصبح نهائيا وليس على سبيل الإعارة.

فما هي قيمة الانتقال؟

الأهلي كان اتفق مع بوليفار على ضم سافيو مقابل مليون و500 ألف دولار يتم دفعهم على قسطين بواقع 800 ألف دولار للقسط الأول و700 ألف للثاني.

ومع عدم مشاركة اللاعب بشكل مستمر وخروجه من حسابات المدرب مارسيل كولر كان يرغب اللاعب في الرحيل وطلب بوليفار ضمه مجددا.

وخلال المفاوضات توصل الأهلي مع بوليفار لاتفاق تم من خلاله إسقاط القسط الثاني البالغ قيمته 700 ألف دولار.

ودفع بوليفار 300 ألف دولار للأهلي ليضم اللاعب البرازيلي نهائيا.

وحصل برونو سافيو على راتب قيمته 800 ألف دولار خلال الموسم الوحيد الذي قضاه رفقة الأهلي.

البرازيلي صاحب الـ 28 عاما شارك بقميص الأحمر في 18 مباراة وخلالهم سجل هدفين وصنع ثلاثة أهداف.

وتوج سافيو مع الأهلي بكأس مصر وكأس السوبر المصري ودوري أبطال إفريقيا، بجانب المشاركة في بطولة الدوري المصري التي اتقرب المارد الأحمر من حسم لقبها.

ولم يتواجد اللاعب البرازيلي في قائمة الأهلي بكأس العالم للأندية والتي حل بها المارد الأحمر رابعا.

وبقميص بوليفار سابقا نجح سافيو في تسجيل 16 هدفا وصناعة 4 آخرين خلال 31 مباراة.

ويحتل بوليفار حاليا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري البوليفي برصيد 27 نقطة وبفارق 6 نقاط عن زا سترونجيست المتصدر.

وتأهل الفريق إلى دور الـ 16 بكأس ليبرتادوريس بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثالثة خلف بالميراس.