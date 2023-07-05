ليكيب: سانشيز قد لا يجدد تعاقده مع مارسيليا وينتقل إلى السعودية

أصبح مصير أليكسيس سانشيز لاعب مارسيليا غامضا في ظل عدم تجديد تعاقده حتى الآن مع فريقه الفرنسي.

أليكسيس سانشيز النادي : أولمبيك مارسيليا أولمبيك مارسيليا

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية في تقرير لها اليوم الأربعاء أن مارسيليا يرغب في تجديد تعاقد سانشيز لكن براتب أقل بسبب عدم المشاركة بشكل مباشر في دوري أبطال أوروبا.

وأنهى مارسيليا الموسم الماضي ثالثا في الدوري الفرنسي ليضطر لخوض مباراة تصفيات وملحق للتأهل إلى دور المجموعات.

وأوضح التقرير أن سانشيز ترك منزله في مارسيليا وسط تكهنات بوجود عرض سعودي لضم نجم تشيلي.

لكن التقرير لم يذكر اسم النادي السعودي الذي يرغب في ضم لاعب برشلونة وأرسنال ومانشستر يونايتد وإنتر السابق.

وكان سانشيز انضم لمارسيليا الصيف الماضي في صفقة انتقال حر لعام بعد فسخ تعاقده مع إنتر.

وخاض سانشيز مع مارسيليا 44 مباراة سجل خلالهم 18 هدفا وصنع 3 آخرين.