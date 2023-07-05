تقرير: النصر السعودي ينجح في التعاقد مع نجم كوت ديفوار

الأربعاء، 05 يوليه 2023 - 11:58

كتب : FilGoal

النصر السعودي

ذكرت تقارير خليجية أن نادي النصر السعودي نجح في التعاقد مع الإيفواري سيكو فوفانا نجم لانس الفرنسي.

وأفادت قنوات الكاس القطرية يوم الأربعاء أن نادي النصر وقع مع فوفانا لمدة 3 مواسم.

وأوضح التقرير أن نادي النصر ينتظر توقيع نادي لانس على العقود قبل الإعلان عن الصفقة رسميا.

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وكانت جريدة الرياضية السعودية قد أوضحت قبل يومين أن المفاوضات لشراء اللاعب وصلت لمبلغ 21 مليون يورو، أقل بتسعة ملايين يورو مما طلب لانس في البداية.

وأشارت الرياضية إلى أن هناك محاولات لخفض المبلغ إلى 15 مليون يورو لإتمام الصفقة.

ويمتد عقد فوفانا - 28 عاما - مع لانس إلى صيف 2025.

يذكر أن فوفانا توج بجائزة أفضل لاعب إفريقي في الدوري الفرنسي في موسم 2021-2022.

اللاعب المولود في باريس شارك مع منتخبات فرنسا للفئات السنية المختلفة، قبل يبدأ مسيرته الدولية مع كوت ديفوار في 2017.

إلى ذلك، أعلن نادي النصر ضم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، لاعب وسط فريق إنتر ميلان الإيطالي.

وحصل النصر على موافقة النادي الإيطالي لبيع اللاعب مقابل 18 مليون يورو.

وكانت إدارة النصر تنتظر توقيع النادي الإيطالي على العقود من أجل إعلان الانتقال بشكل رسمي، بعد أن تمكنت من تخفيض قيمة الصفقة التي كانت 23 مليون يورو، حسب جريدة الرياضية السعودية.

ووقع الكرواتي على عقد يربطه بالعالمي حتى صيف 2026.

ويعد بروزوفيتش أحد أعمدة إنتر ميلان الرئيسية منذ انضمامه للفريق في 2016 قادما من ديناموز زغرب.

وبذلك سيلعب نجم الوسط الكرواتي مع كريستيانو رونالدو أسطورة البرتغال ونجم النصر الحالي.

وأسهم لاعب الوسط الكرواتي صاحب الـ 30 عاما في تتويج إنتر ميلان بالدوري الإيطالي وكأس السوبر وكأس إيطاليا مرتين.

وبلغ بروزوفيتش مع إنتر نهائي دوري أبطال أوروبا الذي خسره أمام مانشستر سيتي بهدف دون رد.

أما على الصعيد الدولي شارك اللاعب في تحقيق كرواتيا لفضية كأس العالم 2018 وبرونزية 2022.

لانس النصر السعودي سيكو فوفانا
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