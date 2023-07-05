البرازيل تعلن اسم مدربها المؤقت لحين تعيين أنشيلوتي في 2024

الأربعاء، 05 يوليه 2023 - 11:39

كتب : FilGoal

هدف نيمار - البرازيل أمام كرواتيا

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم تعيين فيرناندو دينيز مدرب فلومينينسي لتدريب منتخب البرازيل لمدة عام، حتى قدوم كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد.

دينيز وقع مع البرازيل على عقد لمدة عام واحد فقط ليكون مدرب الفريق بشكل مؤقت في انتظار نهاية عقد كارلو أنشيلوتي مع ريال مدريد.

وقال إدنالدو رودريجز رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في تصريحات نشرتها شبكة ESPN: "كارلو أنشيلوتي سيتولى تدريب المنتخب البرازيلي في كوبا أمريكا 2024".

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وسيكون دينيز هو مدرب منتخب البرازيل ومدرب فلومينيسني في نفس التوقيت.

العديد من التقارير كانت قد أشارت إلى أن الاتحاد البرازيلي قد اتفق مع كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على تدريب البرازيل بداية من عام 2024.

ويرتبط أنشيلوتي بعقد مع ريال مدريد حتى نهاية الموسم المقبل.

ويقود أنشيلوتي ريال مدريد منذ موسمين وخلالهم قاد الفريق للتتويج بالدوري الإسباني وكأس وملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الإسباني وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الإسباني.

وسيتولى دينيز - 49 عاما - منتخب البرازيل بداية من المعسكر الدولي المقبل في شهر سبتمبر.

ويقود دينيز السليساو في 6 مباريات بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتنطلق التصفيات في سبتمبر المقبل بمواجهة بوليفيا في البرازيل وبيرو في ليما.

البرازيل كارلو أنشيلوتي
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