الصفقة الثانية.. برشلونة يضم إينيجو مارتينيز

أعلن برشلونة صباح اليوم الأربعاء ضمه لمدافع أتليتك بلباو إينيجو مارتينيز رسميا.

وجاء انضمام اللاعب الباسكي إلى الفريق الكتالوني في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع بلباو بنهاية الموسم الماضي.

ووقع برشلونة مع اللاعب الإسباني على عقد يستمر حتى صيف عام 2025.

ووضع برشلونة شرطا جزائيا في تعاقده مع مارتينيز بقيمة 400 مليون يورو.

اللاعب صاحب الـ32 عاما من ناشئي ريال سوسيداد وانضم إلى بلباو في صيف عام 2018.

Nobody: Absolutely nobody: Iñigo Martinez: 👐👅 We've got a new culer in town 🔥 pic.twitter.com/HCzNrHKOcf — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 5, 2023

وخاض مارتينيز مع سوسيداد 239 مباراة سجل خلالهم 17 هدفا وصنع 6 آخرين.

ومع بلباو خاض 177 مباراة سجل خلالهم ثمانية أهداف وصنع 7 آخرين.

وفي مسيرته توج بكأس الملك مع بلباو في 2021 ومع منتخب إسبانيا تحت 21 سنة بلقب يورو في 2013.

وأصبح مارتينيز ثاني صفقات برشلونة في الصيف الجاري بعد ضم إلكاي جوندوجان في صفقة انتقال حر كذلك من مانشستر سيتي.