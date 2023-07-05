موعد نهائي أمم إفريقيا بين مصر والمغرب.. والقنوات الناقلة

الأربعاء، 05 يوليه 2023 - 11:11

كتب : FilGoal

منتخب مصر الأولمبي

حجز منتخب مصر بطاقة تأهله لنهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما وأولمبياد باريس 2024.

وفاز منتخب مصر على غينيا في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

الفوز جاء بهدف مبكر سجله محمد شحاتة في الدقيقة التاسعة.

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وضرب المنتخب الأولمبي المصري موعدا ناريا مع نظيره المغربي في النهائي.

وذلك بعدما فاز المغرب على مالي بركلات الترجيح في نصف النهائي الآخر.

موعد المباراة والقناة الناقلة

يلتقي منتخب مصر مع المغرب يوم السبت الموافق 8 يوليو 2023.

وتبدأ المباراة في الـ11 مساءً بتوقيت القاهرة.

وتقام المباراة في ملعب الامير مولاي عبد الله بالرباط.

وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 4.

وتأهل المنتخبان بشكل مباشر إلى نهائيات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024.

بينما تلعب مالي ضد غينيا مباراة المركز الثالث والتي يتأهل الفائز بها للأولمبياد مباشرة بينما يخوض صاحب المركز الرابع مباراة ملحق مع ممثل قارة آسيا لم يتحدد بعد.

وتقام مباراة مالي وغينيا بملعب طنجة في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة يوم السبت الموافق 8 يوليو 2023..

وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 4.

مصر المغرب مالي غينيا كأس أمم إفريقيا دون 23 عاما أولمبياد باريس 2024
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