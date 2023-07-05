ثنائي ليفربول في جدة؟ رومانو: الأهلي مهتم بضم ماني

الأربعاء، 05 يوليه 2023 - 11:08

كتب : FilGoal

ساديو ماني لاعب بايرن ميونيخ

أبدى أهلي جدة اهتماما بضم ساديو ماني لاعب بايرن ميونيخ ومنتخب السنغال خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسبما ذكر الصحفي الموثوق في الانتقالات فابريزيو رومانو في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا، فإن أهلي جدة بدأ يجس نبض ماني بشأن فكرة الانتقال له.

وأوضح رومانو أن هناك اهتمام من أندية سعودية أخرى بضم ماني لكن مازال اللاعب السنغالي لم يتخذ قراره بشأن الرحيل عن بايرن من عدمه.

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وأوضح رومانو أن الأهلي يرغب في جمع ماني مع زميله السابق في هجوم ليفربول روبرتو فيرمينو مجددا.

وكان الأهلي أعلن ضم فيرمينو بعقد يمتد لثلاث سنوات في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع ليفربول.

ويمتلك ماني عقدا مع بايرن الذي انضم له العام الماضي حتى عام 2025.

وخاض اللاعب السنغالي مع بايرن 38 مباراة سجل خلالهم 12 هدفا وصنع 6 آخرين.

ماني أهلي جدة بايرن ميونيخ فيرمينو
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