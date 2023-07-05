مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 5-7-2023 والقنوات الناقلة.. الأهلي ضد الإسماعيلي
الأربعاء، 05 يوليه 2023 - 10:24
كتب : FilGoal
يشهد اليوم الأربعاء إقامة مباراة وحيدة في الدوري المصري تجمع بين الأهلي والإسماعيلي.
وتعد تلك المباراة مؤجلة من الجولة 18 من الدوري.
وستقام المبارات في ملعب برج العرب في الثامنة والنصف مساء.
وستذاع المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".
ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 69 نقطة من 27 مباراة خاضها.
ويلاحق الأهلي منافسه بيراميدز صاحب الـ67 نقطة لكنه خاض 31 مباراة.
فيما يأتي الإسماعيلي في المركز الـ13 بـ34 نقطة من 31 مباراة خاضها.
ويبتعد الإسماعيلي عن الداخلية صاحب المركز الـ16 وأول مراكز الهبوط بفارق نقطتين لكن الأخير خاض مباراة أكثر من الدراويش.
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