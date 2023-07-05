مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 5-7-2023 والقنوات الناقلة.. الأهلي ضد الإسماعيلي

الأربعاء، 05 يوليه 2023 - 10:24

كتب : FilGoal

محمد شريف - الأهلي - الإسماعيلي

يشهد اليوم الأربعاء إقامة مباراة وحيدة في الدوري المصري تجمع بين الأهلي والإسماعيلي.

وتعد تلك المباراة مؤجلة من الجولة 18 من الدوري.

وستقام المبارات في ملعب برج العرب في الثامنة والنصف مساء.

أخبار متعلقة:
عاد حيث تألق.. بوليفار يعلن ضم برونو سافيو من الأهلي المصري يبدأ خطواته التنفيذية لتشكيل فريق الكرة النسائية أشرف صبحي يكشف: محمد صلاح شارك ضد غينيا بإصبع مكسور

وستذاع المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 69 نقطة من 27 مباراة خاضها.

ويلاحق الأهلي منافسه بيراميدز صاحب الـ67 نقطة لكنه خاض 31 مباراة.

فيما يأتي الإسماعيلي في المركز الـ13 بـ34 نقطة من 31 مباراة خاضها.

ويبتعد الإسماعيلي عن الداخلية صاحب المركز الـ16 وأول مراكز الهبوط بفارق نقطتين لكن الأخير خاض مباراة أكثر من الدراويش.

الأهلي الإسماعيلي الدوري المصري
نرشح لكم
في الجول يكشف – تفاصيل انتقال برونو سافيو من الأهلي إلى بوليفار عبد الواحد السيد لـ في الجول: الزمالك يشكو سيف جعفر ويوسف أسامة إلى اتحاد الكرة أحمد الغندور حكما لمباراة الأهلي والإسماعيلي مصدر مقرب من كهربا لـ في الجول: اللاعب تلقى إخطارا من فيفا بشأن موقفه من سداد غرامة الزمالك خبر في الجول - اجتماع حاسم في الأهلي لتحديد مصير إمام عاشور ونيدفيد والمهاجم خبر في الجول - مكافحة المنشطات تقرر إيقاف محمد هلال لاعب البنك الأهلي خبر في الجول – شركة إسبانية لتسويق ثنائي إنبي الصاعد أوروبيا البرتغالي روماو يقود فاركو
أخر الأخبار
في الجول يكشف – تفاصيل انتقال برونو سافيو من الأهلي إلى بوليفار 4 دقيقة | الدوري المصري
طارق حامد يخضع للفحوصات الطبية مع اتحاد جدة تمهيدا للموسم الجديد 12 دقيقة | المحترفون
ليكيب: سانشيز قد لا يجدد تعاقده مع مارسيليا وينتقل إلى السعودية 27 دقيقة | السعودية
تقرير: النصر السعودي ينجح في التعاقد مع نجم كوت ديفوار 42 دقيقة | ميركاتو
البرازيل تعلن اسم مدربها المؤقت لحين تعيين أنشيلوتي في 2024 ساعة | أمريكا
أثليتك: الاتفاق تم على كل شيء.. رايس يخضع للكشف الطبي في أرسنال وتفاصيل السداد ساعة | الدوري الإنجليزي
الصفقة الثانية.. برشلونة يضم إينيجو مارتينيز ساعة | الدوري الإسباني
موعد نهائي أمم إفريقيا بين مصر والمغرب.. والقنوات الناقلة ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصر تخوض تصفيات كأس العالم في التصنيف الأول.. غانا تحل ثانيا 2 حوار في الجول - مرتجي: كهربا تعرض للظلم.. وهذه حقيقة تأخير الغرامة كي لا يستفيد منها الزمالك 3 مصدر مقرب من كهربا لـ في الجول: اللاعب تلقى إخطارا من فيفا بشأن موقفه من سداد غرامة الزمالك 4 موسم تاريخي في الأفق.. ماذا يحتاج الأهلي لكسر رقم النقاط القياسي في تاريخ الدوري