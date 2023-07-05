عاد لحيث تألق.. بوليفار يعلن ضم برونو سافيو من الأهلي

أعلن نادي بوليفار البوليفي تعاقده مع البرازيلي برونو سافيو لاعب الأهلي.

برونو سافيو النادي : بوليفار الأهلي

اللاعب البرازيلي سيعود إلى فريقه القديم الذي لعب بصفوفه وعرف التألق، قبل الانتقال إلى الأهلي.

وكتب نادي بوليفار عبر حسابه على فيسبوك: "برونو سافيو يعود لكي يكشف عن سحره ويبهرنا بموهبته".

مارسيلو كلور رئيس النادي البوليفي كتب عبر حسابه على تويتر: "العائلة اكتملت. أهلا بعودتك للمنزل برونو سافيو".

La familia está completa. Bienvenido de vuelta a tu casa Bruno Savio. @Bolivar_Oficial pic.twitter.com/qciz8lzdJk — Marcelo Claure (@marceloclaure) July 4, 2023

بوليفار أعلن كذلك عودة فرانشيسكو دا كوستا المهاجم البرازيلي بعد انتهاء إعارته إلى أتليتكو ناسيونال الكولوبي. يأتي كل ذلك قبل ساعات قليلة من غلق باب القيد في بوليفيا.

ولم يكشف بوليفار عن قيمة الصفقة وإن كانت صفقة بيع أو إعارة.

وانتقل سافيو إلى الأهلي قادما من بوليفار في بداية الموسم الحالي.

البرازيلي صاحب الـ 28 عاما شارك بقميص الأحمر في 18 مباراة وخلالهم سجل هدفين وصنع ثلاثة أهداف.

وتوج سافيو مع الأهلي بكأس مصر وكأس السوبر المصري ودوري أبطال إفريقيا، بجانب المشاركة في بطولة الدوري المصري التي اتقرب المارد الأحمر من حسم لقبها.

ولم يتواجد البرازيلي القادم من بوليفار البوليفي في قائمة الأهلي بكأس العالم للأندية والتي حل بها الأهلي رابعا.

وبقميص بوليفار سابقا نجح سافيو في تسجيل 16 هدفا وصناعة 4 آخرين خلال 31 مباراة.

ويحتل بوليفار حاليا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري البوليفي برصيد 27 نقطة وبفارق 6 نقاط عن زا سترونجيست المتصدر.

وتأهل الفريق إلى دور الـ 16 بكأس ليبرتادوريس بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثالثة خلف بالميراس.