المصري يبدأ خطواته التنفيذية لتشكيل فريق الكرة النسائية

الأربعاء، 05 يوليه 2023 - 00:57

كتب : FilGoal

المصري - بيان رسمي

أعلن النادي المصري البدء في اتخاذ خطواته الأولى لتكوين فريق الكرة النسائية.

وأشار المصري إلى أنه يهدف للمشاركة في الدوري المصري للكرة النسائية بالموسم المقبل.

وتأتي خطوة المصري تنفيذا لتعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والذي وضع شرط وجود فريق للكرة النسائية كشرط أساسي من شروط منح تراخيص الأندية المحترفة لكرة القدم.

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وفتح المصري خطوطا مع عدد كبير من المدربين الفنيين أصحاب الخبرة في مجال الكرة النسائية لاختيار اللاعبات القادرات على تمثيله واختيار الكوادر الفنية والطبية للعمل بالنادي.

الدوري المصري لكرة القدم للسيدات يتكون حاليا من 12 فريقا، هم وادي دجلة حامل اللقب، ومركز شباب الأميرية، والبنك الأهلي، وفيوتشر، وبيراميدز، وتوت عنخ أمون، والمعادي واليخت، ودلفي، والطيران، ومركز شباب المعمورة، وجمهورية شبين، والجونة.

ويعد وادي دجلة هو بطل آخر النسخ الأربع الأخيرة من البطولة، والأكثر تتويجا بالمسابقة تاريخيا برصيد 14 مرة.

المسابقة التي انطلقت موسم 1998/1999، شهدت من قبل تتويج نادي جولدي "المعادن" بطلا أربع مرات كذلك، بجانب تتويج نادي سموحة مرة، ونادي أفياشن مرة.

ولم تقم بطولة الدوري خلال الفترة من 2003 إلى 2007، قبل أن تستأنف مجددا عام 2008 وتتوقف مرة أخرى موسم 2010/2011 بسبب أحداث ثورة يناير، قبل أن تعود بعدها مجددا وبانتظام.

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