أشرف صبحي يكشف: محمد صلاح شارك ضد غينيا بإصبع مكسور

كشف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن خوض محمد صلاح لمباراة مصر وغينيا الماضية وهو يعاني من كسر في إصبع القدم.

وكان منتخب مصر قد تأهل إلى كأس الأمم الإفريقية 2023 بعد الفوز على غينيا بهدفين مقابل هدف خلال فترة التوقف الدولي السابقة بشهر يونيو الماضي.

وقال صبحي عبر قناة صدى البلد: "نجاح منتخبات مصر في كرة القدم يكون له طابع جميل ومن حقنا أن نفرح بالنتائج وندعم منتخباتنا".

وتابع "الكثير من الناس لا يعرفون أن محمد صلاح خاض مباراة غينيا في المعسكر الدولي السابق وهو يعاني من كسر في إصبع قدمه واضطر لقطع الحذاء ليتمكن من المشاركة".

صبحي أضاف "صلاح شارك في المباراة رغم رفض ليفربول ليقود منتخب مصر ولأنه يشعر بالولاء والانتماء وهذا ما كان ينقص منتخب مصر في الفترات السابقة وتلك الروح انتقلت للمنتخب الأولمبي".

وأضاف "يجب أن تتواجد خطة سريعة من اتحاد الكرة وتكون طويلة الأمد حتى 2030 ويتم تقديمها للرأي العام".

وتأهل منتخب مصر الأولمبي لأولمبياد باريس 2023 بعد الوصول لنهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

المنتخب الأولمبي فاز على غينيا بهدف مقابل لا شيء في نصف النهائي، وينتظر مواجهة المغرب -صاحب الأرض- يوم السبت في نهائي البطولة.