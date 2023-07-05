الرياضية السعودية: النصر يبدأ مفاوضاته لضم كيسي من برشلونة

بدأ نادي النصر مفاوضاته مع برشلونة من أجل ضم فرانك كيسي لاعب وسط الفريق.

ويسعى النصر لتعزيز خط الوسط بفرانك كيسي بدلا من مواطنه سيكو فوفانا لاعب لانس الفرنسي.

وكشفت صحيفة الرياضية وفقا لمصادرها الخاصة أن النصر بدأ التحرك نحو كيسي بسبب إصرار لانس على 22 مليون دولار دفعة واحدة للاستغناء عن فوفانا.

وأشار التقرير إلى أن برشلونة لا يمانع في بيع كيسي ولكن اشترط مبلغ 20 مليون يورو.

وأوضح التقرير أن ممثل النصر يسعى للحصول على خدمات كيسي مقابل 15 مليون يورو فقط.

وكان النصر الذي يضم بين صفوفه كريستيانو رونالدو قد تعاقد مع مارسيلو بروزوفيتش بشكل رسمي، وارتبط اسم الفريق بانضمام حكيم زياش لاعب تشيلسي.

ويمتد عقد كيسي مع برشلونة حتى 2026 ولكن رحيله قد تأتي لأن تشافي هيرنانديز مدرب الفريق أخبره بتقليص دوره بعد انضمام إلكاي جوندوجان.

كيسي انضم لبرشلونة في بداية الموسم الماضي من صفوف ميلان في صفقة انتقال حر.

وشارك كيسي خلال الموسم مع برشلونة ي 43 مباراة وتمكن من تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة ثلاثة آخرين.

وأسهم كيسي في تتويج برشلونة بالدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني خلال الموسم الماضي.