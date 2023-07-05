أهلي جدة يعلن التعاقد مع فيرمينو

أعلن نادي أهلي جدة السعودي التعاقد مع روبيرتو فيرمينو مهاجم منتخب البرازيل وليفربول السابق.

روبيرتو فيرمينو النادي : لاعب حر الأهلي

واجتاز فيرمينو الكشف الطبي في نادي أهلي جدة ووقع على عقود انضمامه للفريق الأخضر.

ويستمر عقد فيرمينو مع أهلي جدة حتى صيف 2026.

ويعد فيرمينو ثاني لاعب ينضم إلى أهلي جدة في فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد إدوارد ميندي حارس تشيلسي ومنتخب السنغال.

ولعب فيرمينو لمدة 8 سنوات مع ليفربول بعد الانضمام من هوفنهايم وخلالهم خاض 361 مباراة وسجل 110 هدفا وصنع 79.

وتوج اللاعب البرازيلي بـ7 ألقاب برفقة ليفربول وهي دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.