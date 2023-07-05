في انتظار أنشيلوتي.. ESPN: منتخب البرازيل يوقع مع مدرب فلومينينسي بشكل مؤقت

الأربعاء، 05 يوليه 2023 - 00:17

كتب : FilGoal

فيرناندو دينيز

كشفت شبكة ESPN عن توصل الاتحاد البرازيل لكرة القدم لاتفاق مع فيرناندو دينيز مدرب فلومينينسي البرازيل لتدريب منتخب البرازيل.

وفقا لـ ESPN فإن دينيز قد وقع مع البرازيل على عقد لمدة موسم واحد فقط ليكون مدرب الفريق بشكل مؤقت في انتظار كارلو أنشيلوتي.

وسيكون دينيز هو مدرب منتخب البرازيل ومدرب فلومينيسني في نفس التوقيت.

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العديد من التقارير كانت قد أشارت إلى أن الاتحاد البرازيلي قد اتفق مع كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على تدريب البرازيل بداية من عام 2024.

ويرتبط أنشيلوتي بعقد مع ريال مدريد حتى نهاية الموسم المقبل.

ويقود أنشيلوتي ريال مدريد منذ موسمين وخلالهم قاد الفريق للتتويج بالدوري الإسباني وكأس وملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الإسباني وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الإسباني.

وسيقود دينيز منتخب البرازيل بداية من المعسكر الدولي المقبل في شهر سبتمبر.

البرازيل كارلو أنشيلوتي فيرناندو دينيز
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