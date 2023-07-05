ميكالي: حققنا هدفنا الأكبر بالتأهل إلى الأولمبياد.. ومستعدون للمغرب أو مالي

الأربعاء، 05 يوليه 2023 - 00:08

كتب : FilGoal

روجيرو ميكالي - مدرب منتخب مصر الأولمبي

أعرب روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي عن سعادته بالتأهل إلى أولمبياد باريس.

وحسم منتخب مصر تأهله إلى نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عاما بالفوز على غينيا بهدف دون مقابل وبالتالي التأهل إلى الأولمبياد.

وقال ميكالي في المؤتمر الصحفي: "سعيد جدا بالتأهل والهدف الأول من البطولة هو الصعود إلى أولمبياد باريس، ومتأكد أن الجماهير في مصر أيضا سعيدة بما حققناه".

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وتابع "سنحت لنا العديد من الفرص ولم نستغلها بشكل جيد، ولكن حققنا هدفنا الأكبر وهو التأهل إلى أولمبياد باريس".

وشدد ميطالي "حصلنا على يوم راحة أقل من منتخب غينيا ولكن تعاملنا بشكل جيد في النهاية وحققنا الفوز".

وأوضح المدرب البرازيلي "أهم شيء في مثل تلك النوعية من المباريات هو قلة الأخطاء المرتكبة والتي تتسبب في استقبالك للأهداف، من المهم جدا كيفية إدارة هذه المباريات".

وأضاف "أبارك لحمزة علاء الذي قدّم مباراة قوية جدا وليس فقط في مواجهة غينيا ولكن المباريات السابقة".

واختتم ميكالي تصريحاته "منتخبا المغرب ومالي يقدمان مستوى هائل، وسنستعد لأي فريق بصورة جيدة قبل المباراة النهائية".

ولم يستقبل منتخب مصر الأولمبي أية أهداف خلال ثماني مباريات رسمية تحت قيادة البرازيلي روجيريو ميكالي.

وبات منتخب مصر سابع المنتخبات المتأهلة إلى أولمبياد باريس رفقة كل من فرنسا وأمريكا والدومنيكان وإسبانيا وأوكرانيا وإسرائيل.

ويتأهل أحد منتخبي المغرب ومالي رسميا بعد تأهل أحدهما إلى نهائي أمم إفريقيا اليوم الثلاثاء.

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