مؤتمر أوسوريو: مواجهة الأهلي فرصة لإثبات قدرتنا على منافسته.. وأعتذر لشوقي غريب

يرى خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك أن مباراة الأهلي المقبلة ستكون بمثابة الفرصة لإثبات قدرة فريقه على منافسة الأخير.

وحقق الزمالك الفوز على المقاولون العرب بستة أهداف مقابل هدف في ربع نهائي كأس مصر 2023.

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وقال أوسوريو خلال المؤتمر الصحفي: "أعتذر لشوقي غريب على تصرف إبراهيما نداي بالاستعراض بالكرة أمام الجهاز الفني بعد التقدم بسداسية وأعتذر لفريق المقاولون بالكامل وجميع من تواجدوا في الملعب. النتائج الكبيرة في كرة القدم واردة".

واستمر "حاجز اللغة هو ما منعني من إيصال ضرورة احترام الخصم للاعبين ولا يجب أن نستفز الخصم أو نستهين به لأن النتائج الكبيرة واردة وقد واجهت ذلك من قبل في مباراة ضد تشيلي عندما كنت أقود المكسيك وأعلم كم أن الأمر صعب على أي مدرب".

وتابع "قدمنا شوط أول ممتاز وكنت سعيدا جدا بالفريق خصوصا في أول 35 دقيقة ثم تراجع الأداء وهذا طبيعي مع الجو الحار والرطوبة المرتفعة ولكن لا يجب أن ننسى أن تهديد المقاولون الأول على مرمانا كان في الدقيقة الـ 30".

وواصل "سيطرنا على مجريات المباراة وعامل الجو والرطوبة أُثر على بعض اللاعبين ولذلك استغللت الفرصة للدفع بالبعض الآخر مثل عمر جابر، وسامسون أكينيولا، وعمرو السيسي، وأحمد عبد الرحيم (إيشو)".

وشدد "الكثير من اللاعبين عادوا لمستواهم ونحاول تجهيز فريق قوي. هناك تحسن ملحوظ والآن نستطيع القول إننا نمتلك فريق قادر على المنافسة".

وأضاف "سعيد بمستوى الثلاثي محمد طارق، وحسام عبد المجيد، وحاتم سكر مع المنتخب الأولمبي لأنهم يمثلون الزمالك، ومع عودتهم وعودة نبيل عماد، ومصطفى شلبي، ومحمود حمدي (الونش) سيكون الفريق أقوى وقادر على المنافسة".

الثلاثي محمد طارق، وحسام عبد المجيد، وحاتم سكر يشارك حاليا رفقة منتخب مصر الأولمبي في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة في المغرب، والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024، فيما يعاني الونش من إصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وأردف "أجريت تبديلات بعد 12 دقيقة من الشوط الثاني لإراحة أحمد سيد (زيزو) ومحمود عبد الرازق (شيكابالا)، وسيف الجزيري. الفريق يتحسن في إنهاء الهجمات ولكن لم أتوقع الفوز بتلك النتيجة".

وأكمل "الفريق خاض معي 52 تدريبا وتدربنا على اللعب بثلاث طرق مختلفة وبدأ كل لاعب في الاعتياد على مركزه وواجباته الدفاعية والهجومية في كل مركز وكل طريقة لعب، وسنكون أمام فرصة كبيرة في مباراة الأهلي لنثبت أننا قادرون على منافستهم".

وأتم "في الوقت الحالي أرى أننا لدينا عدد كافي من اللاعبين للمنافسة، ومع عودة الغيابات سنحصل على دفعة كبيرة وسنركز على التحسن في الجانب الدفاعي".

وسيخوض الزمالك مباراته المقبلة ضد الأهلي في الدوري يوم 13 يوليو.

وتأهل الزمالك إلى نصف نهائي كأس مصر لمواجهة بيراميدز الذي فاز على البنك الأهلي بثلاثية.