أرقام جديدة لـ الجزيري وشيكابالا وزيزو بعد فوز الزمالك بسداسية على المقاولون

الثلاثاء، 04 يوليه 2023 - 23:30

كتب : FilGoal

الزمالك - المقاولون - زيزو

وصل سيف الدين الجزيري إلى هدفه رقم 26 مع الزمالك في مختلف البطولات ليكون رابع الهدافين الأجانب للفريق الأبيض.

أحمد سيد زيزو

النادي : الزمالك

سيف الدين الجزيري

النادي : الزمالك

شيكابالا

النادي : الزمالك

الزمالك

وسجل الجزيري 3 أهداف هاتريك في فوز الزمالك على المقاولون 6-1 في دور الثمانية من كأس مصر.

وتأهل الزمالك إلى نصف نهائي كأس مصر ليواجه بيراميدز.

أخبار متعلقة:
إلى نصف نهائي الكأس.. الزمالك يضرب المقاولون بسداسية في ليلة "هاتريك" الجزيري سداسية محلية أولى للزمالك منذ 9 أعوام

ليكون بذلك سجل 26 هدفا مع الزمالك في مختلف البطولات.

ويسبقه كل من اليمني علي محسن برصيد 47 هدفا، ثم المغربي أشرف بنشرقي بـ43 هدفا، والسوداني عمر النور بـ35 هدفا.

كما أصبح محمود عبد الرازق "شيكابالا" تاسع هدافي الزمالك عبر التاريخ.

ووصل شيكابالا لهدفه رقم 68 مع الزمالك، بواقع 47 هدفا في الدوري، و9 أهداف في كأس مصر، و11 هدفا في دوري أبطال إفريقيا، وهدف في البطولة العربية.

وبعدما سجل ثنائية في مرمى المقاولون وصل أحمد سيد "زيزو" إلى الهدف رقم 60 مع الزمالك في مختلف البطولات.

الزمالك المقاولون شيكابالا زيزو سيف الجزيري
نرشح لكم
ميكالي: حققنا هدفنا الأكبر بالتأهل إلى الأولمبياد.. ومستعدون للمغرب أو مالي عبد الواحد السيد لـ في الجول: الزمالك يشكو سيف جعفر ويوسف أسامة إلى اتحاد الكرة مؤتمر أوسوريو: مواجهة الأهلي فرصة لإثبات قدرتنا على منافسته.. واعتذر لشوقي غريب إبراهيم عادل وعبد المجيد يتحدثان بعد التأهل للأولمبياد: نعد المصريين بتحقيق هدفنا الثاني حمزة علاء باكيا: تأهلنا إلى الأولمبياد رغم ما قيل بأن هذا الجيل لن يحقق شيئا إلى نصف نهائي الكأس.. الزمالك يضرب المقاولون بسداسية في ليلة "هاتريك" الجزيري سداسية محلية أولى للزمالك منذ 9 أعوام إلى أولمبياد باريس.. منتخب مصر يعبر غينيا ويتأهل لنهائي أمم إفريقيا تحت 23 سنة
أخر الأخبار
صبحي: صلاح شارك ضد غينيا بإصبع مكسور 5 دقيقة | منتخب مصر
الرياضية السعودية: بديل فوفانا.. النصر يبدأ مفاوضاته لضم كيسي من برشلونة 31 دقيقة | ميركاتو
أهلي جدة يعلن التعاقد مع فيرمينو 36 دقيقة | السعودية
في انتظار أنشيلوتي.. ESPN: منتخب البرازيل يوقع مع مدرب فلومينينسي بشكل مؤقت 39 دقيقة | أمريكا
ميكالي: حققنا هدفنا الأكبر بالتأهل إلى الأولمبياد.. ومستعدون للمغرب أو مالي 47 دقيقة | منتخب مصر
عبد الواحد السيد لـ في الجول: الزمالك يشكو سيف جعفر ويوسف أسامة إلى اتحاد الكرة 59 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر أوسوريو: مواجهة الأهلي فرصة لإثبات قدرتنا على منافسته.. واعتذر لشوقي غريب ساعة | الكرة المصرية
إبراهيم عادل وعبد المجيد يتحدثان بعد التأهل للأولمبياد: نعد المصريين بتحقيق هدفنا الثاني ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصر تخوض تصفيات كأس العالم في التصنيف الأول.. غانا تحل ثانيا 2 حوار في الجول - مرتجي: كهربا تعرض للظلم.. وهذه حقيقة تأخير الغرامة كي لا يستفيد منها الزمالك 3 موسم تاريخي في الأفق.. ماذا يحتاج الأهلي لكسر رقم النقاط القياسي في تاريخ الدوري 4 لجنة الانضباط لـ في الجول: عقوبة نبيل عماد بسبب طريقة احتفاله.. ورسالة للجماهير