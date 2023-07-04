أرقام جديدة لـ الجزيري وشيكابالا وزيزو بعد فوز الزمالك بسداسية على المقاولون

وصل سيف الدين الجزيري إلى هدفه رقم 26 مع الزمالك في مختلف البطولات ليكون رابع الهدافين الأجانب للفريق الأبيض.

وسجل الجزيري 3 أهداف هاتريك في فوز الزمالك على المقاولون 6-1 في دور الثمانية من كأس مصر.

وتأهل الزمالك إلى نصف نهائي كأس مصر ليواجه بيراميدز.

ليكون بذلك سجل 26 هدفا مع الزمالك في مختلف البطولات.

ويسبقه كل من اليمني علي محسن برصيد 47 هدفا، ثم المغربي أشرف بنشرقي بـ43 هدفا، والسوداني عمر النور بـ35 هدفا.

كما أصبح محمود عبد الرازق "شيكابالا" تاسع هدافي الزمالك عبر التاريخ.

ووصل شيكابالا لهدفه رقم 68 مع الزمالك، بواقع 47 هدفا في الدوري، و9 أهداف في كأس مصر، و11 هدفا في دوري أبطال إفريقيا، وهدف في البطولة العربية.

وبعدما سجل ثنائية في مرمى المقاولون وصل أحمد سيد "زيزو" إلى الهدف رقم 60 مع الزمالك في مختلف البطولات.

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